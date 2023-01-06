美鍾雲號驅逐艦通過台灣海峽 共軍：一切動向盡在掌握
美國海軍第七艦隊發表聲明稱，美國海軍勃克級飛彈驅逐艦鍾雲號（USS Chung-Hoon, DDG-93）當地時間5日例行性通過台灣海峽，這也是美國軍艦今年首次通過台海的公開紀錄。解放軍東部戰區新聞發言人施毅對此表示，「一切動向盡在掌握」。
第七艦隊在聲明中表示，行經的水域符合國際法的公海航行和飛越自由適用範圍。這艘船艦在台灣海峽行經的水道，不在任何沿海國家領海範圍內。
聲明並指出，鍾雲號通過台海，展現美國對自由開放印太地區的承諾；美軍在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。
央視新聞6日上午則報導施毅就此發表的談話。施毅表示，1月5日，美鐘雲號過航台灣海峽並公開炒作，中國人民解放軍東部戰區組織兵力對美艦過航行動全程跟監警戒，一切動向盡在掌握。
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