共軍首度公開半潛船「飲馬湖」 港媒：可用來登陸作戰

共軍海軍半潛艦「飲馬湖船」公開演訓畫面近日首度公開，有港媒指出，其主要任務是救援在戰場受損的戰艦，也可用來載運兩棲戰車或登陸船艇奪島搶灘作戰。

共軍海軍官方微博5日發布一段「飲馬湖船」赴某海域組織艦船轉運訓練，官方稱這是訓練「半潛船精準投送，多元保障能力」，內容包含從「一般條件到邊界條件下的遠海海域投送本領」。港媒星島日報指出，這艘船主要任務是救援在戰場受損的戰艦，也可以用來載運兩棲戰車或登陸船艇奪島搶灘作戰。

半潛船也稱半潛式母船，主要分為無動力半潛駁船和自航式半潛運輸船兩類，工作時通過本身壓載水的調整，把裝貨甲板潛入水中，以便將所要承運的特定貨物（像駁船、遊艇、艦船、鑽井平台等）從指定位置浮入半潛船的裝貨甲板上。半潛船在民用領域使用較為普遍，大陸近年來也在大力發展半潛船船隊。

「飲馬湖船」隸屬共軍南部戰區海軍，在2022年被披露已經服役，被歸類為支援作戰艦艇，主要作用是當潛艇、驅逐艦等這些體形較大的戰艦，一旦在遠離母港的地區發生故障或受損，該艦能將其「馱」回船廠或基地。報導並指出，有軍事評論員認為，共軍也可能用其來運送登陸艇到近岸實施登陸作戰。

公開資料顯示，共軍首艘半潛船是2015年服役的「東海島船」，該船舷號「868」，由中國船舶集團有限公司旗下中船黃埔文沖船舶有限公司建造，是由一艘貨輪改裝而成，長175.5公尺，寬32.4公尺，排水量2萬多噸，可對重型裝備構件及小型艦艇進行拖帶、運輸，亦可作為臨時船塢對受損艦艇實施海上搶修。

共青團旗下官媒中國青年報曾指出，「東海島船」具有五大軍事應用，包含可以作為運輸平台、搭載平台、海上基地、中轉平台以及搶修平台。報導稱其可以投送或拖帶各種直升機、裝甲戰車等重型裝備以及艦艇，如726型氣墊艇、從烏克蘭引進的野牛氣墊船、登陸艇等，並且可以支援兩棲作戰。