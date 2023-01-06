快訊

高雄麵包師傅行刑式槍殺前妻男友、友人 判26年定讞

前駐美代表沈呂巡過世 享壽74歲

《英雄聯盟LOL》回家啦！原廠經營被讚畫質優「以前Garena有夠懶」 Mac靠3動作爽快玩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

共軍首度公開半潛船「飲馬湖」 港媒：可用來登陸作戰

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
共軍罕見公開半潛船「飲馬湖船」演訓畫面。（圖／取自央視軍事）
共軍罕見公開半潛船「飲馬湖船」演訓畫面。（圖／取自央視軍事）

共軍海軍半潛艦「飲馬湖船」公開演訓畫面近日首度公開，有港媒指出，其主要任務是救援在戰場受損的戰艦，也可用來載運兩棲戰車或登陸船艇奪島搶灘作戰。

共軍海軍官方微博5日發布一段「飲馬湖船」赴某海域組織艦船轉運訓練，官方稱這是訓練「半潛船精準投送，多元保障能力」，內容包含從「一般條件到邊界條件下的遠海海域投送本領」。港媒星島日報指出，這艘船主要任務是救援在戰場受損的戰艦，也可以用來載運兩棲戰車或登陸船艇奪島搶灘作戰。

半潛船也稱半潛式母船，主要分為無動力半潛駁船和自航式半潛運輸船兩類，工作時通過本身壓載水的調整，把裝貨甲板潛入水中，以便將所要承運的特定貨物（像駁船、遊艇、艦船、鑽井平台等）從指定位置浮入半潛船的裝貨甲板上。半潛船在民用領域使用較為普遍，大陸近年來也在大力發展半潛船船隊。

「飲馬湖船」隸屬共軍南部戰區海軍，在2022年被披露已經服役，被歸類為支援作戰艦艇，主要作用是當潛艇、驅逐艦等這些體形較大的戰艦，一旦在遠離母港的地區發生故障或受損，該艦能將其「馱」回船廠或基地。報導並指出，有軍事評論員認為，共軍也可能用其來運送登陸艇到近岸實施登陸作戰。

公開資料顯示，共軍首艘半潛船是2015年服役的「東海島船」，該船舷號「868」，由中國船舶集團有限公司旗下中船黃埔文沖船舶有限公司建造，是由一艘貨輪改裝而成，長175.5公尺，寬32.4公尺，排水量2萬多噸，可對重型裝備構件及小型艦艇進行拖帶、運輸，亦可作為臨時船塢對受損艦艇實施海上搶修。

共青團旗下官媒中國青年報曾指出，「東海島船」具有五大軍事應用，包含可以作為運輸平台、搭載平台、海上基地、中轉平台以及搶修平台。報導稱其可以投送或拖帶各種直升機、裝甲戰車等重型裝備以及艦艇，如726型氣墊艇、從烏克蘭引進的野牛氣墊船、登陸艇等，並且可以支援兩棲作戰。

由於投送能力強，半潛船也被稱為是「全新島嶼衝擊艦」，且共軍半潛船部署在南部戰區，所以在南海的作用也備受矚目。上述報導稱，在南海很多有爭議的島礁與中國大陸相距遙遠，半潛船可充分利用其航程遠、裝載甲板大的優勢，將大批作戰物資輸送到位，為南海軍事鬥爭發揮作用，也可以更好參與南海巡邏執法等非戰爭軍事行動。

半潛船中間部分可以沉入水下裝載相關的裝備。（圖／取自央視軍事）
半潛船中間部分可以沉入水下裝載相關的裝備。（圖／取自央視軍事）

共軍 南海 海軍

延伸閱讀

共軍無偵-7連兩天現蹤 日本戰機緊急升空

共機迫近北部空域 學者憂中線東側禁航區遭穿越成常態

美媒：共軍航艦編隊演訓一度靠近關島

影／共軍殲-11在南海逼近美機 影片曝光美控危險舉動

相關新聞

共軍首度公開半潛船「飲馬湖」 港媒：可用來登陸作戰

共軍海軍半潛艦「飲馬湖船」公開演訓畫面近日首度公開，有港媒指出，其主要任務是救援在戰場受損的戰艦，也可用來載運兩棲戰車或...

回應拜登擔憂中國疫情 陸外交部：避免政治化疫情

美國總統拜登表示對中方目前處理COVID-1的方式感到擔憂，並稱暗示中國對暗示疫情不透明較為敏感。對此，大陸外交部發言人...

內捲研究室／露營只是被疫情催熟的行業？從數字看它會暴起暴落嗎

曾經，露營的熱潮席捲了全中國。當時因新冠疫情建議不要跨省跨市、縣旅遊，人們就開著車子，帶上帳篷、桌椅、烤架，到城市周邊的山野裡紮營，堆起營火，享受另一種與自然契合的樂趣，於是露營成了中國大陸最火熱的新市場。但它會暴起暴落，因為疫情結束而又陷入萎縮嗎？

春哥侃陸／官方歌舞昇平民間高呼致哀 「春晚沖喜」會不會辦砸了？

中國大陸事事都跟疫情有關。跨年後病毒正瘋狂向小城市蔓延，伴隨著數億人大流動的 「春運」，即春節前後海陸空運輸高峰期，疫情將進襲缺醫少藥的鄉村。有學者預測，以台灣、香港經驗，就算登頂高峰，也將持續至少三個月平台期。 面對疫情，另有樂觀的預測說春節前疫情可以登頂，於是有地方鼓動現在要「應陽盡陽」，即放手令更多人確診陽性，以便盡快「達峰」。在這一背景下，有人著手籌備「辦喜事」以便精神鼓舞，穩住要崩的經濟和不安分的社會。社會上為之出現強烈反彈，現在要看喜事會否辦砸。...

陸外長秦剛：地球容得下中美各自發展

甫接任大陸外交部長的秦剛，四日在「華盛頓郵報」發表署名文章稱，他堅信，中美關係的大門已經打開，就不會關上；而一個健康穩定...

春運估16億人次 緊盯農村防疫

大陸今年春運即從明天開始。浙江大學醫學院附屬第一醫院常務副院長裘雲慶指出，從現在形勢看，多個城市的疫情高峰幾乎都已過去，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。