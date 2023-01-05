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陸學者：台獨工作者將走到前台 今年反分裂鬥爭更嚴峻

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
新任國台辦主任宋濤在新年寄語中指出，要和平、要發展，要交流、要合作，符合兩岸同胞的共同利益。（中新社）
新任國台辦主任宋濤在新年寄語中指出，要和平、要發展，要交流、要合作，符合兩岸同胞的共同利益。（中新社）

新任大陸國台辦主任宋濤在2023年第一期《兩岸關係》雜誌發表題為「攜手奮鬥 共創偉業」的新年寄語。上海東亞研究所助理所長包承柯接受中評社專訪時解析，台灣一些自稱是「台獨工作者」的人，將會走到政治的前台，預期兩岸在2023年反分裂、反干涉的鬥爭必然會更加嚴峻和艱巨。

包承柯表示，宋濤在寄語中提出了2023年的工作要求，總的方向是「在一個中國原則和『九二共識』基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程」。

他認為，這一條放在第一位，可以看出宋濤上任以後，對推動和平統一進程非常關注、投入，他在今年一開年、上任國台辦主任的第二天馬上發表這篇「告台灣同胞書」，明確了兩岸共議和平統一的進程，說明這是非常重要的任務。

關於2023年的工作要求，宋濤還強調「為兩岸同胞謀利造福，促進兩岸各行業、各領域交流合作，深化兩岸融合發展」。包承柯認為，這是大陸對台政策的重要層面，在推進統一的同時，從長遠角度思考推進兩岸融合發展的任務。

第三，寄語提到「推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合，助力台灣同胞參與民族復興進程」。包承柯說，現在大陸正在為加快實現中華民族偉大復興的中國夢而努力，也希望兩岸之間有共同的話語，能夠共同推動中華民族偉大復興。

第四，寄語中還特別強調要「堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭」。包承柯指出，新的一年鬥爭的任務還是很艱巨，台灣內部的分裂勢力不會輕易放棄台獨立場，一些自稱是「台獨工作者」的人，會走到政治的前台、操弄政治推行台獨分裂的政策。

因此，包承柯預期，兩岸在2023年反分裂、反干涉的鬥爭必然會更加嚴峻和艱巨。

台獨 國台辦 兩岸關係

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