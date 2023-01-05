憂春節疫情 中國地方政府又喊出「非必要不返鄉」

中國正處於疫情高峰，因為擔心春節返鄉潮加劇當地疫情，湖南邵陽縣今天發布「溫馨提示」，又喊出「非必要不返鄉」。消息一出，在網路引發許多負評，當地官方挨轟「活在上個世紀」。

中國爆發COVID-19疫情以來，官方連續3年在春節期間祭出嚴格封控，軟硬兼施倡導「非必要不返鄉」、「就地過年」，許多出外打工的民眾已3年沒回家過年。

但中國上月7日推出「新10條」全面放開防疫後，這類官方倡導因為已無實質約束，幾近絕跡，農村恐迎來春節返鄉潮，這讓醫療資源不足的地方政府大為緊張。

湖南邵陽縣微信公眾號5日發布「溫馨提示」稱，目前，正值COVID-19感染流行高峰和流感等呼吸道疾病高發季節，又適逢春節將至，人員流動加大，聚集性活動特別是室內活動增多，可能進一步加大疫情傳播特別是再次感染風險。

邵陽官方呼籲，春節將至，宣導大家在疫情高流行期「非必要不返鄉」，避免跨地區探親、旅遊，儘量減少出行。返鄉人員要做好個人健康監測，減少聚集性活動。

界面新聞報導，陝西省丹鳳縣人力資源和社會保障局一週前發出「致全縣在外務工創業人員的一封信」，溫馨提示：「非必要不返鄉，提倡就地過年。」黑龍江省七台河市新興區3日則溫馨提示「慎重返鄉」。

不過，上述各地都沒有明確拒絕在外人員春節返鄉。

報導指出，新10條發布之前，雲南省富民縣、永善縣等多地也曾明確提出，元旦春節「非必要不返鄉」。不過，新10條調整對人員流動相關防控措施後，各地相繼迎來感染高峰，地方政府宣導「非必要不返鄉，在外就地過年」的現象已明顯減少；多地改為宣導「儘量錯峰返鄉」。

湖南邵陽又喊出「非必要不返鄉」，今天在網路社群引發熱議，大陸網友多給出負評，反問「沒放開也是非必要不返鄉，放開了也是非必要不返鄉，那不是白放開了？」、「春節都非必要，啥時候是必要？」、

「這個縣還活在上個世紀？」

但也有一些網友表示認同，並指縣城醫療條件不好，確實比較緊張。

許多大陸網友仍在糾結春節是否返鄉，主要是擔憂把疫情傳播給家鄉的老人。