快訊

新竹棒球場地下15公分有廢棄物很正常？他被轟到急刪文改口了

憂春節疫情 中國地方政府又喊出「非必要不返鄉」

中央社／ 台北5日電

中國正處於疫情高峰，因為擔心春節返鄉潮加劇當地疫情，湖南邵陽縣今天發布「溫馨提示」，又喊出「非必要不返鄉」。消息一出，在網路引發許多負評，當地官方挨轟「活在上個世紀」。

中國爆發COVID-19疫情以來，官方連續3年在春節期間祭出嚴格封控，軟硬兼施倡導「非必要不返鄉」、「就地過年」，許多出外打工的民眾已3年沒回家過年。

但中國上月7日推出「新10條」全面放開防疫後，這類官方倡導因為已無實質約束，幾近絕跡，農村恐迎來春節返鄉潮，這讓醫療資源不足的地方政府大為緊張。

湖南邵陽縣微信公眾號5日發布「溫馨提示」稱，目前，正值COVID-19感染流行高峰和流感等呼吸道疾病高發季節，又適逢春節將至，人員流動加大，聚集性活動特別是室內活動增多，可能進一步加大疫情傳播特別是再次感染風險。

邵陽官方呼籲，春節將至，宣導大家在疫情高流行期「非必要不返鄉」，避免跨地區探親、旅遊，儘量減少出行。返鄉人員要做好個人健康監測，減少聚集性活動。

界面新聞報導，陝西省丹鳳縣人力資源和社會保障局一週前發出「致全縣在外務工創業人員的一封信」，溫馨提示：「非必要不返鄉，提倡就地過年。」黑龍江省七台河市新興區3日則溫馨提示「慎重返鄉」。

不過，上述各地都沒有明確拒絕在外人員春節返鄉。

報導指出，新10條發布之前，雲南省富民縣、永善縣等多地也曾明確提出，元旦春節「非必要不返鄉」。不過，新10條調整對人員流動相關防控措施後，各地相繼迎來感染高峰，地方政府宣導「非必要不返鄉，在外就地過年」的現象已明顯減少；多地改為宣導「儘量錯峰返鄉」。

湖南邵陽又喊出「非必要不返鄉」，今天在網路社群引發熱議，大陸網友多給出負評，反問「沒放開也是非必要不返鄉，放開了也是非必要不返鄉，那不是白放開了？」、「春節都非必要，啥時候是必要？」、

「這個縣還活在上個世紀？」

但也有一些網友表示認同，並指縣城醫療條件不好，確實比較緊張。

許多大陸網友仍在糾結春節是否返鄉，主要是擔憂把疫情傳播給家鄉的老人。

春節返鄉 疫情

延伸閱讀

雲林社福春節不打烊 緊急生活物資「這些地方」免費領

春節慰問金加倍 新北清潔隊員加至1200元

境外移入台灣病例暴增 半數來自中國

春節將屆 金門縣長陳福海慰勉清潔人員辛勞

相關新聞

回應拜登擔憂中國疫情 陸外交部：避免政治化疫情

美國總統拜登表示對中方目前處理COVID-1的方式感到擔憂，並稱暗示中國對暗示疫情不透明較為敏感。對此，大陸外交部發言人...

美媒：習近平震驚白紙運動出口下滑 致防疫轉彎

美媒報導，中國防疫政策大轉彎鬆綁，係因中共總書記習近平在20大後收到諸多令他震驚的訊號，包括出口數字下降及「白紙運動」，...

日本放寬香港航班限制 1/8起准降所有機場

日本政府4日宣布放寬香港航班限制，8日起可使用當地所有機場降落，並容許航空公司增加若干數量的赴日航班；港府對此表示歡迎。...

疫情中 中共令媒體「走基層」營造喜慶安康氛圍

中國疫情蔓延進入重症高峰之際，中共中宣部近日通知，要求各媒體認真開展「新春走基層」活動，全面反映統籌防疫和經濟社會發展的...

日防衛省：中國軍艦在與那國島航行 距台僅108公里

日本廣播協會（NHK）報導，根據日本防衛省4日發佈的消息，在2日至3日期間，日方觀測到3艘中國海軍艦艇穿過與那國島和西表...

中共新外長秦剛 自認非戰狼 而是「與狼共舞」

中國大陸新外交部長由秦剛出任的消息，引起眾多外媒注意，法新社以「中國任命戰狼為新任外交部長」標題報導指出，中國周五任命美國大使秦剛為新任外交部長，任命一位以對西方強硬言論 （tough talk against the West）著稱的高級外交官。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。