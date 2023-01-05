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回應拜登擔憂中國疫情 陸外交部：避免政治化疫情

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國外交部發言人毛寧。(取材自中國外交部網站)
中國外交部發言人毛寧。(取材自中國外交部網站)

美國總統拜登表示對中方目前處理COVID-1的方式感到擔憂，並稱暗示中國對暗示疫情不透明較為敏感。對此，大陸外交部發言人毛寧5日在例行記者會上表示，中方並未發現新變種或顯著突變，並與國際社會共同應對疫情。中方呼籲各國避免政治化疫情。

毛寧表示，中方一直本著公開透明負責任的態度，同包括美國在內的國際社會分享有關訊息和數據。

毛寧在會上介紹，據不完全統計，新冠疫情報告以來，中方與世衛組織雙方就新冠疫情防控、救治、疫苗研發、病毒溯源等技術交流至少已經有60餘次。且在去年12月與世衛組織共同舉行兩次專題及技術交流會，向世衛報告中方疫情及優化疫情恐管的狀況。且世衛組織曾多次向中方表示，中方同世衛組織進行的技術交流會開得非常好，取得了積極成效。

毛寧稱，根據世衛組織4日發布的消息，中國衛健委提供的病毒基因數據顯示，當前中國主要流行毒株同其他國家提交的中國感染旅客病毒基因序列一致，沒有發現新變種或顯著突變，中方將繼續密切監測病毒變異的情況，及時發布疫情訊息，同國際社會共同應對疫情挑戰。

毛寧指出，中方呼籲各方秉持科學原則，採取科學適度，不針對特定國家的防疫措施，避免政治化疫情的言行，共同保障人員正常往來，共同努力早日戰勝疫情。

世衛組織與美方先後對於大陸疫情現況提出質疑。世衛組織表示，中方發表的情況不能反映事態，中方應該公開更詳細的、更準確的訊息。此外，世衛組織總幹事譚德塞此前也表示，由於缺乏中國疫情的具體信息，世界各國對中國採取的對應防疫措施是可以理解的。

另一方面，多地也陸續宣布加強對大陸旅客入境進行檢測與限制。包括美國、澳洲、加拿大、日本、印度、台灣、英國、韓國、以色列、法國、西班牙與義大利等。其中，摩洛哥更是自3日起禁止所有來自大陸的旅客入境。

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