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韓議員訪台 陸駐韓使館：對中韓友好基礎「極具危險性」

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
南韓國會副議長鄭宇澤等人於2022年底訪台，對此，陸駐韓大使館5日表達抗議，認為該舉破壞中韓友好基礎。圖取自韓聯社
南韓國會副議長鄭宇澤等人於2022年底訪台，對此，陸駐韓大使館5日表達抗議，認為該舉破壞中韓友好基礎。圖取自韓聯社

中國駐南韓大使館官方微信5日發布消息指出，中國駐南韓大使館發言人就南韓國會副議長鄭宇澤等訪問台灣表示堅決反對和強烈抗議。認為其向「台獨」發出錯誤訊號，損害中韓友好政治基礎，「極具危險性」。同時表示中方已向韓方提出嚴正交涉，嚴肅敦促韓方認清此次事件的危害。

發言人指出，去年12月28日至31日，南韓國會副議長鄭宇澤及個別議員訪問台灣，會見蔡英文、游錫堃等人。該舉嚴重違背一個中國原則和中韓建交公報精神，與中韓友好關係發展背道而馳。中方對此表示堅決反對和強烈抗議。

中方強調中韓兩國建交公報中明確寫到「大韓民國承認中華人民共和國為中國的唯一合法政府，並尊重中方只有一個中國、台灣是中國的一部分之立場」。

發言人說，南韓國會在韓政治社會生活中發揮著重要作用。南韓國會副議長理應認知韓國政府的對外承諾，其訪問台灣違背了韓方對中方的承諾，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，損害中韓友好政治基礎，「極具危險性」，將給中韓關係帶來嚴重衝擊。

南韓國會在疫情以來首次派出「韓台議員親善協會」訪台，由會長趙慶泰（Cho Kyoung Tae）低調率團訪台，期程由12月28日至31日共計4天3夜。據外交部先前透露，該團訪台期間除晉見蔡英文總統、拜會立法院長游錫堃。也接受了外交部政務次長田中光晚宴，也拜會陸委會，就台海情勢及兩韓關係等議題交換意見。

南韓 蔡英文

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