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大陸恢復可經港澳轉機進入大陸 有利台商和國際旅客旅行

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸宣布1月8日起可經由香港和澳門機場轉機／過境進入大陸。圖為香港機場。（中通社）
大陸宣布1月8日起可經由香港和澳門機場轉機／過境進入大陸。圖為香港機場。（中通社）

大陸國務院聯防聯控機制綜合組今天（5日）發佈「關於優化內地與港澳人員往來措施的通知」，包括恢復在香港、澳門國際機場轉機／過境進入內地（大陸）服務。意即台灣旅客近日即可從香港或澳門轉機赴大陸。

目前自大陸出境可由香港與澳門轉機回台灣，但經港澳轉機赴大陸因實施嚴格邊境管制而未開放，大陸國務院今天新的通知對春節過後，大量台商返陸機票一票難求下，多一條疏通管道。對其他經由香港轉機進入大陸的國際旅客也更為方便。

大陸國務院聯防聯控機制公布的「優化內地與港澳人員往來措施」，自1月8日起實施，通知如下：

一、遠端檢測

自香港入境人員憑行前48小時新冠病毒感染核酸檢測陰性結果入境，將檢測結果填入海關健康申明卡。

自澳門入境人員，如7天內無外國或其他境外地區旅居史，無需憑行前新冠病毒感染核酸檢測陰性結果入境。

二、入境檢疫

不再對自香港入境人員實施全員核酸檢測。對健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者，可放行進入社會面。健康申報異常或出現發熱等症狀人員，由海關進行抗原檢測。結果為陽性者，若屬於未合併嚴重基礎疾病的無症狀感染者或輕型病例，可採取居家、居所隔離或自我照護，其他情況提倡儘快前往醫療機構診治。結果為陰性者，由海關依慣例按照《中華人民共和國國境衛生檢疫法》等法律法規實施常規檢疫。

對自澳門入境人員的檢疫措施維持不變。

三、內地與港澳客運航班

恢復在香港、澳門國際機場轉機／過境進入內地服務。取消對香港、澳門來往內地航班客座率限制，逐步有序增加航班數量。簡化機場入境航班處置流程，提高機場運行效率。加強重點城市航班接收能力建設。各航司繼續做好機上防疫，乘客乘機時須佩戴口罩。

四、簽注辦理

恢復辦理內地居民旅遊、商務赴香港簽注。

五、口岸運行

逐步有序全面恢復內地與香港、澳門陸路口岸客運和水路客運，為出入境人員快捷通關提供便利。

六、出入境旅遊

根據香港、澳門疫情形勢和各方面服務保障能力，有序恢復內地居民赴香港、澳門旅遊。

新冠肺炎

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