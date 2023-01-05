日防衛省：中國軍艦在與那國島航行 距台僅108公里
日本廣播協會（NHK）報導，根據日本防衛省4日發佈的消息，在2日至3日期間，日方觀測到3艘中國海軍艦艇穿過與那國島和西表島之間的海域，從釣魚島的西邊駛向東海。
報導稱，這是中國海軍艦艇7年來首次穿過與那國島和西表島之間的海域，日本防衛省正在分析此次航行的目的。（按，日本的與那國島距離台灣宜蘭蘇澳鎮僅108公里）
NHK報導援引日本防衛省的消息聲稱，中國海軍2艘導彈驅逐艦（包括舷號124的開封艦）、1艘補給艦當地時間2日晚11時左右，從與那國島東南方向約160公里處向西北駛去，3日穿過與那國島和西表島之間的海域，在「尖閣諸島」（釣魚台及其附屬島嶼）的魚釣島（即釣魚台）以西約70公里處北上。日本海上自衛隊派出艦艇和巡邏機對中國海軍艦艇實施了監視。
環球網報導，釣魚台及其附屬島嶼是中國的固有領土，中國外交部發言人已多次表示，中方船隻在釣魚島附近海域活動正當合法，日方無權說三道四。外交學院國際關係研究所教授周永生2022年7月4日接受《環球時報》記者採訪時表示，中國海軍艦艇對釣魚島的航行和監控，是維護國家主權的一種行為。
去年中國的海警船頻繁巡航釣魚台周遭水域，根據日本海上保安廳的統計，2022年合計達336天發現中國公務船駛近釣魚台（尖閣諸島）水域並長時間逗留。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言