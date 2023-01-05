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日防衛省：中國軍艦在與那國島航行 距台僅108公里

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
日本與那國島與台灣的地理示意圖。（GOOGLE MAP）
日本與那國島與台灣的地理示意圖。（GOOGLE MAP）

日本廣播協會（NHK）報導，根據日本防衛省4日發佈的消息，在2日至3日期間，日方觀測到3艘中國海軍艦艇穿過與那國島和西表島之間的海域，從釣魚島的西邊駛向東海。

報導稱，這是中國海軍艦艇7年來首次穿過與那國島和西表島之間的海域，日本防衛省正在分析此次航行的目的。（按，日本的與那國島距離台灣宜蘭蘇澳鎮僅108公里）

NHK報導援引日本防衛省的消息聲稱，中國海軍2艘導彈驅逐艦（包括舷號124的開封艦）、1艘補給艦當地時間2日晚11時左右，從與那國島東南方向約160公里處向西北駛去，3日穿過與那國島和西表島之間的海域，在「尖閣諸島」（釣魚台及其附屬島嶼）的魚釣島（即釣魚台）以西約70公里處北上。日本海上自衛隊派出艦艇和巡邏機對中國海軍艦艇實施了監視。

環球網報導，釣魚台及其附屬島嶼是中國的固有領土，中國外交部發言人已多次表示，中方船隻在釣魚島附近海域活動正當合法，日方無權說三道四。外交學院國際關係研究所教授周永生2022年7月4日接受《環球時報》記者採訪時表示，中國海軍艦艇對釣魚島的航行和監控，是維護國家主權的一種行為。

去年中國的海警船頻繁巡航釣魚台周遭水域，根據日本海上保安廳的統計，2022年合計達336天發現中國公務船駛近釣魚台（尖閣諸島）水域並長時間逗留。

日本防衛省觀測到中國導彈驅逐艦「開封艦」等艦穿越與那國島水域。（NHK）
日本防衛省觀測到中國導彈驅逐艦「開封艦」等艦穿越與那國島水域。（NHK）

日本 海軍 釣魚台

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