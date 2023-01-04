習近平與菲總統小馬可仕會談：推動本地區擺脫冷戰陰影

大陸國家主席習近平4日下午在北京人民大會堂與到訪的菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）舉行會談，習近平提到，願同菲律賓與其他東協國家，聚焦合作與發展，「推動本地區擺脫冷戰陰影，免於陣營對抗，持續成為發展繁榮高地」。

據央視新聞消息，習近平指出，此次訪問充分體現雙方關係密切程度，「也說明雙方在彼此外交格局中占有重要位置」。他強調，希望小馬可仕這次訪問不僅是一次懷舊之旅，更是一次開創之旅，「我願同你保持經常性戰略溝通，全面規劃雙邊關係下步發展」。

習近平指出，雙方已經確立農業、晶片、能源、人文四大重點合作領域，這是支撐雙方全面戰略合作關係的四樑八柱，「要加大力氣培育增長點、打造新亮點」，包含鄉村振興、化學能源等領域的合作。

關於南海問題，習近平強調，大陸願同菲方「繼續以友好協商方式妥善處理海上問題，重啟油氣開發談判，推動非爭議區油氣開發合作，開展光伏、光能、新能源汽車等綠色能源合作」。

習近平還表示，大陸正在主動優化調整防疫舉措，更加科學統籌疫情防控和經濟社會發展，「相信不久兩國人民又可以恢復到疫情之前那種密切交流交往」。

就區域議題，習近平提到，大陸跟菲律賓同為亞洲發展中國家，「我們的發展根植於睦鄰友好的周邊環境、根植於合作共贏的亞洲大家庭」。

他強調大陸願與菲律賓及其他東協國家，聚焦合作與發展，維護好東協在區域合作中的中心地位，推動本地區擺脫冷戰陰影，免於陣營對抗，持續成為發展繁榮高地。

小馬可仕則表示，希望通過此訪向世界證明，雙方關係十分良好也十分重要，雙方都高度重視彼此關係，都致力於將雙邊關係提升至新高度。

他還指出，中國大陸是菲律賓最強勁的合作夥伴，「沒有什麼能夠阻擋菲中友誼的延續和發展，菲方願繼續通過友好協商、妥善處理海上問題，同中方重啟油氣開發磋商」。他並期待疫情過後更多大陸民眾赴菲旅遊。

會談後兩人共同見證一帶一路、農漁業、基礎設施、電子商務、海關、旅遊等領域合作文件。而小馬可仕訪問期間，雙方還將發表「聯合聲明」。

公開資料顯示，兩人上次會晤距今還不到兩個月。2022年11月17日兩人在泰國曼谷會見時，習近平就指出，在南海問題上，雙方要堅持友好協商，妥處分歧爭議。雙方同為亞洲發展中國家，「要堅持戰略自主，堅持和平、開放、包容，把握地區合作大方向，合力抵禦單邊主義和霸凌行徑，共同維護公平正義，守護地區和平穩定」。

小馬可仕甫當選總統時，2022年5月18日習近平就與他通電話。當時習近平表示，希望菲方繼續「奉行獨立自主外交政策」，大陸願與菲方「就重大國際和地區問題加強戰略溝通和協調，維護好本地區和平發展的良好態勢」。