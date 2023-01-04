移民署「誤植」港澳來台9限制 學者：恐過度限縮表意權

移民署官網日前針對港澳人士入境列出「港澳居民不得從事活動一覽表」，禁止行為包括選舉、政治性質活動和接受媒體邀請發表意見，引發軒然大波。對此，在台港人認為，這個公告寫得「不清不楚」，應該調整；學者則認為，相關公告內容是過度限縮表意權，政府若要推出相關政策，應完整規劃和探討。

英媒BBC在1月3日報導稱，移民署官網當日出現「港澳居民不得從事活動一覽表」，列出九項港澳居民不得從事的活動，其中有些項目爭議性比較小，如不得至各軍事基地拍照攝影、不得賣淫買春賭博，但若干項目則極具爭議，包含不得參加選舉造勢活動、政治性質公眾活動、接受媒體邀請發表意見。

對此，銅鑼灣書店店長林榮基向本報指出，這個公告「不清不楚」。例如政治活動有很多種，若是參與台灣當地政治活動，「你（港澳居民）不是台灣居民、不方便參與這是對的」，但有關於人權議題的話，「人權是通用、沒有分國家的，這是普世價值，應可以參與」。

就受訪的部分，林榮基則指出「我現在接受你訪談是不是違法？我們談對中國大陸看法、打壓沒什麼問題，這是為了維護台灣自由民主的價值」。他呼籲政府調整一下，「會比較好一些，人家就不會理解上出問題」。

陸委會則回應，本案係屬「誤植」。港澳居民倘來台短期停留，相關活動應與許可目的相符，並應遵守中華民國既有法律規定，「我們並未提出任何新增之禁止或限制規定」。不過此前BBC引述的陸委會說法則提到，「據了解，內政部移民署已移除該公告頁面，至未來有無臚列不得從事非法活動，以供港澳居民參考，尚在討論中」。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛指出，政府部門已公開澄清是誤植，也凸顯移民署跟相關單位針對港澳居民來台短期停留行為樣態「似乎在做盤點跟檢討」，而事前外界並不知情。

他認為，不管是限縮或者新規定，移民署可以公開聽取各界意見，畢竟涉及港澳居民來台權利，「聽取在台港澳居民、學者專家意見，做比較完整的規劃跟探討會更好」。

王智盛判斷，政府應該是在思考疫情後因為「港版國安法」影響，對於港澳居民性質重新界定。但他直言，台灣是自由民主國家，若是規範港澳居民的表意權，「我認為是過度限縮」。他解釋，「我們對港澳居民的友善，還是更偏向外國人光譜，而不是大陸居民」，除非有一些安全疑慮，比如集會遊行觸及國安，則可事後處理，而非全面禁止。

淡江大學外交與國際關係學系助理教授張仕賢表示，他的理解政府在相關規範上並無新增或調整。他指出，若只是短期過境或旅遊，不可參加集會遊行其實就跟外國人來台一樣，移民署可能原先在這塊上沒有敘明清楚，所以下架，避免引發誤會。

至於原先公告有關於港澳居民不得接受媒體邀請發表意見，張仕賢則坦言「這一塊在各國規範相對都比較模糊」。他分析，受訪內容因為包羅萬象、不容易被定義清楚，「比如我們到日本旅遊受訪，接受媒體訪問談談溫泉、美食則無違和；但如果去點評、說三道四日本內政外交，則又感覺略奇怪」。

此前包含香港歌手何韻詩、銅鑼灣書店店長林榮基、港星黃秋生等人，都曾在台灣公開接受媒體訪問，何韻詩還曾在2019年赴台參加遊行時遭潑漆；另外，港星杜汶澤在取得台灣身分證前的2020年，還曾經拍片呼籲台灣人民要回家投票，更搭飛機來台觀看選舉結果。

而在針對大陸地區民眾的部分，內政部則於2019年修訂「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」，擴大政府得以不許可來台的相關規範，而大陸支持武統的學者李毅，曾因「有事實足認為有危害國家安全之虞」，遭移民署驅逐出境。