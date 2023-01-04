菲律賓總統小馬可仕今訪中國 17歲時就已見過毛澤東

菲律賓總統小馬可仕率龐大商業代表團訪問中國，大陸具官方背景的公眾號「牛彈琴」稱，小馬可仕此次訪華有四個不尋常。包括他在17歲時就已跟家人見過毛澤東主席。

小馬可仕偕同夫人昨天出發前往中國訪問，行前他發表演說稱，他此行將開啟菲中全面戰略合作的新篇章。「我們將尋求加強雙邊關係，在農業、能源、基礎設施、科技、貿易和投資、人文交流等領域擴大合作。我期待著與習近平主席的會晤，並希望這次的重要訪問有好運」。

「牛彈琴」稱，第1，這是2023年中國接待的第一位外國領導人。中國每年要接待眾多外國元首或總理，但第一次就一個，現在給了小馬可仕。充分顯示中國對菲律賓總統的特別看重。

2，這是小馬可仕上任後第一次訪華，也是第一次對非東盟國家進行國事訪問。這兩個第一次，尤其是後者，小馬可仕沒有去美國，也沒去日本，而是去了中國。很意味深長的。

3，這次出訪，小馬可仕總統還帶著一個規模創紀錄的商業代表團，更可見對中國市場的看重。

4，小馬可仕總統與中國有著特殊的淵源。小馬可仕應該是全世界現任所有外國領導人中，唯一一個和毛澤東主席見過面、握過手、合過影的國家元首。

小馬可仕在登機出發前的演講感慨地說，「幾十年前，作為一個年輕人，我曾有過一次類似的中國之旅，見證了菲律賓外交的一個歷史性里程碑，我於1976年陪同我的母親伊美黛，為我們兩國之間建立外交關係奠定了基礎，最終我的父親（老）馬可仕在1975年7月正式簽署了外交協定（中菲建交）。

不過，「牛彈琴」稱，小馬可仕可能是即興發言，或許還有點激動，他記錯了日期，他與母親那次訪華，不是1976年，應該是1974年。當時伊美黛帶著兒子訪華，為中菲建交和馬可仕訪華作前期準備。

很不巧，當時毛澤東不在北京，無法接見他們。伊美黛非常失望，當著中方官員的面，忍不住抽泣起來。中方不得不調整安排，特意安排伊美黛一行前往湖南長沙，與毛澤東主席會見。在那次會見中，毛澤東行了一個著名的吻手禮。她也是新中國歷史上記載的唯一一位讓毛主席行吻手禮的外國女性。

毛澤東和伊美黛母子合影，當時站在毛澤東主席右側的，就是還只有17歲的小馬可仕。

「牛彈琴」稱，這樣的特殊淵源，小馬可仕難免對中菲關係有著特殊的感情。在出發前的講話中，他說：「我希望能夠與中國開啟綜合和戰略性合作新的篇章」。