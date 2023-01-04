王岐山會晤巴西新任總統盧拉 倡深化多邊戰略協調

大陸國家副主席王岐山，日前以國家主席習近平特別代表身份，在巴西出席新總統盧拉的就職儀式後，同盧拉會面，不僅向盧拉轉交習近平的親筆信，轉達訪華邀請，王岐山就中巴關係下步發展提出四點建議，深化多邊戰略協調，加強大陸與拉丁美洲整體合作等。

新華社報導，王岐山就中巴關係下步發展提出四點建議。一是加強雙邊頂層設計，積極推動雙方在外交、議會、司法、軍隊、地方等各領域交往。二是鞏固拓展經貿務實合作，特別是積極拓展科技創新、數位經濟、綠色經濟等新興產業合作。

三是深化多邊戰略協調，共同捍衛真正的多邊主義，就氣候變化等問題加強協調。四是加強中拉整體合作，中方願就舉辦中拉論壇，深化與南共市、南美國家聯盟等地區組織的關係與巴方加強溝通。

盧拉表示，巴方高度重視對華關係，希與中方加強戰略性、長期性合作。他所屬的巴西勞工黨也願與中國共產黨加強黨際交流。他期待率團訪華，與中方進一步深化各領域務實合作，增進兩國人民友誼，推動巴中關係再上新台階。

會見阿爾克明時，王岐山祝賀他當選履新，表示大陸和巴西分別是東西半球最大的發展中國家。長期以來，務實合作在兩國關係中一直起著「壓艙石」和「推進器」的作用。

中巴高委會是兩國政府間最高級別的對話與合作機制，為深化兩國關係發展，統籌規劃和指導推進兩國各領域合作發揮了不可替代的作用。期待副總統先生帶領高委會巴方團隊同中方加強對接，為新時期兩國關係深入發展注入新動能。

阿爾克明表示，巴中友誼歷久彌新。雙方合作領域廣泛，經貿互補性強，具有廣闊發展前景。巴方願繼續用好高委會合作機制，同中方進一步加強溝通，抓住機遇、挖掘潛力，提升合作水平。

會見莫朗時，王岐山表示，中國人民重情義，不會忘記老朋友。你為推動兩國關係持續健康穩定發展做出了重要貢獻，中方對此表示高度讚賞和感謝。希望你一如既往地關心和推動中巴關係發展。

莫朗表示，巴中關係近年取得長足發展，相信將成為巴西新一屆政府優先事項。願繼續為巴中友好合作貢獻力量。