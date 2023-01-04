快訊

金額確定了！蘇揆：年後全民發6,000元 中低收入戶還有加碼

《初戀》台詞「自衛隊不是軍隊」合實情 上下班如公務員

冷爆！北極渦旋中心零下85度 過年前恐現斷崖式降溫

王岐山出席巴西總統就職儀式 轉達習近平對魯拉的訪華邀請

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸國家副主席王岐山（左）出席巴西新任總統魯拉（右）就職儀式，雙方合影。（新華社）
大陸國家副主席王岐山（左）出席巴西新任總統魯拉（右）就職儀式，雙方合影。（新華社）

大陸國家副主席王岐山日前赴巴西出席巴西新任總統魯拉就職儀式並，王岐山在與魯拉會見時提出中巴關係發展的四點建議，並轉達習近平對魯拉的祝賀與訪華邀請。

新華社報導，應巴西政府邀請，習近平主席特別代表、國家副主席王岐山1日在巴西首都巴西利亞出席巴西新任總統盧拉就職儀式並同其舉行會見。在巴期間，王岐山還分別會見新任副總統阿爾克明和時任副總統莫朗。

王岐山會見魯拉時，向魯拉轉交習近平的親署函，並轉達習近平對魯拉總統再次就任巴西總統的熱烈祝賀、良好祝願和訪華邀請。

王岐山並就中巴關係下步發展提出四點建議。一是加強雙邊頂層設計，積極推動雙方在外交、議會、司法、軍隊、地方等各領域交往。二是鞏固拓展經貿務實合作，特別是積極拓展科技創新、數字經濟、綠色經濟等新興產業合作。三是深化多邊戰略協調，共同捍衛真正的多邊主義，就氣候變化等問題加強協調。四是加強中拉整體合作，中方願就舉辦中拉論壇，深化與南共市、南美國家聯盟等地區組織的關係與巴方加強溝通。

魯拉表示，巴方高度重視對華關係，希與中方加強戰略性、長期性合作。他期待率團訪華，與中方進一步深化各領域務實合作，增進兩國人民友誼，推動巴中關係再上新台階。

巴西外長去年12月已宣布，魯拉計畫就任後的3個月內訪問中國。

魯拉 巴西 王岐山

延伸閱讀

足球／巴西總統魯拉參加比利告別式：沒有人能與他相提並論

足球／巴西球王比利將安葬 23萬人排隊瞻仰靈柩道別

「台灣國」掛布條票 吳怡農：不知習近平有無關心選舉

巴西股市開紅盤大跌逾3% 總統魯拉首日辦公引震撼

相關新聞

信長星掌江蘇 李橋銘任陸軍司令員

大陸地方官員持續調動，同為中共二十屆中央委員的信長星和陳剛，分別出任中共江蘇省委書記和青海省委書記。

馬可仕訪陸 擬簽逾10合作協定

菲律賓總統馬可仕昨到訪中國大陸，大陸官方稱他此訪創下三個紀錄，顯示中菲雙方都高度重視。今年初，大陸預計還將接待巴西總統魯...

菲律賓總統小馬可仕今晤習近平 雙方將談南海問題

菲律賓總統小馬可仕已於昨天（3日）抵達北京，對中國進行為期三天的國事訪問，今天將與大陸國家主席習近平會晤。小馬可仕昨天行...

解放軍陸軍展開2023新年首訓　李橋銘任陸軍司令員

「人民陸軍」微信公眾號1月3日消息，2023年首個工作日，陸軍隆重組織2023年開訓動員。陸軍司令員李橋銘作動員講話，陸軍政治委員秦樹桐主持儀式。上述資訊顯示，李橋銘已任陸軍司令員。

反送中主教 陳日君獲准暫離港

據港媒報導，在官方不反對下，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機昨獲得法院批准，今日起可短暫離開香港五天。陳日君昨向法院申請...

跟俗禮說再見 陸新人改辦「三無婚禮」 1小時完事

面對龐大的經濟壓力，在新冠疫情的衝擊下，愈來愈會精打細算的大陸年輕人，開始流行起了一種「極簡婚禮」，又稱為無車隊、無迎親、無伴郎伴娘的「三無婚禮」，講求一切從簡，口號是「歸還愛情以純粹」，甚至在社會風氣轉變下，還有大陸年輕人舉辦了一場「碳中和婚禮」，受到關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。