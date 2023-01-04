王岐山出席巴西總統就職儀式 轉達習近平對魯拉的訪華邀請

大陸國家副主席王岐山日前赴巴西出席巴西新任總統魯拉就職儀式並，王岐山在與魯拉會見時提出中巴關係發展的四點建議，並轉達習近平對魯拉的祝賀與訪華邀請。

新華社報導，應巴西政府邀請，習近平主席特別代表、國家副主席王岐山1日在巴西首都巴西利亞出席巴西新任總統盧拉就職儀式並同其舉行會見。在巴期間，王岐山還分別會見新任副總統阿爾克明和時任副總統莫朗。

王岐山會見魯拉時，向魯拉轉交習近平的親署函，並轉達習近平對魯拉總統再次就任巴西總統的熱烈祝賀、良好祝願和訪華邀請。

王岐山並就中巴關係下步發展提出四點建議。一是加強雙邊頂層設計，積極推動雙方在外交、議會、司法、軍隊、地方等各領域交往。二是鞏固拓展經貿務實合作，特別是積極拓展科技創新、數字經濟、綠色經濟等新興產業合作。三是深化多邊戰略協調，共同捍衛真正的多邊主義，就氣候變化等問題加強協調。四是加強中拉整體合作，中方願就舉辦中拉論壇，深化與南共市、南美國家聯盟等地區組織的關係與巴方加強溝通。

魯拉表示，巴方高度重視對華關係，希與中方加強戰略性、長期性合作。他期待率團訪華，與中方進一步深化各領域務實合作，增進兩國人民友誼，推動巴中關係再上新台階。

巴西外長去年12月已宣布，魯拉計畫就任後的3個月內訪問中國。