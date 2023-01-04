菲律賓總統小馬可仕今晤習近平 雙方將談南海問題

菲律賓總統小馬可仕已於昨天（3日）抵達北京，對中國進行為期三天的國事訪問，今天將與大陸國家主席習近平會晤。小馬可仕昨天行前表示，會談到南海主權爭議，期望達到惠及兩國的解決方法。

菲律賓每年總統的首次出訪，通常安排訪問東南亞國家。此次對中國訪問的安排，打破了一連串慣例，體現小馬可仕賓總統對中菲雙邊關係的重視。

菲律賓當地媒體報導，登機前小馬可仕表示，期待和習主席見面，稱會致力把菲中關係的軌跡推至更高層次，期望帶來更多願景和豐碩機遇，給兩國人民帶來和平發展。

大陸外交部發言人汪文斌12月30日表示，中方期待和菲方一道，以此次訪問為契機，傳承友誼，深化互信，持續推進農業、基建、能源和人文四大重點領域合作，構建好鄰居、好親戚、好夥伴的「三好關係」，推動中菲關係提擋加速，開創中菲友好新的「黃金時代」。

大陸環球時報社評指，這是小馬可仕當選總統以來首次訪華、首次出訪東盟以外的國家，他也是中國在2023年接待的首位外國元首，可見中菲兩國對雙邊關係的高度重視。不久前由美西方輿論炮製出來的所謂中菲「緊張氛圍」不攻自破。

社評說，小馬可仕在行前表示，此訪將開啟與中國全面戰略合作的新篇章，兩國預計將簽署十多項協定。據菲方透露，中菲外交部門將建立一條直接溝通管道，以避免在爭議海域出現誤判和誤傳。這反映出兩個主題，一是持續推動中菲之間的互利共贏合作；二是管控好南海的分歧。

社評稱，近年來，中國對菲投資總額翻了兩番，雙邊貿易額翻了一番，中國穩居菲第一大貿易夥伴、第一大進口來源地和第二大出口目的地。中菲雙方在抗疫、救災、基建、農業等諸多領域開展了近40個政府間合作項目。小馬可仕這次來中國，中菲關係已經站在新的起點上。從小馬可仕本人到菲律賓社會各界，都對此訪十分關注和期待，希望中菲的各領域合作再上一個台階，甚至為兩國未來五到六年的雙邊關係奠定基調。

社評稱，小馬可仕對中菲海上油氣共同開發的態度頗為積極，如果這次訪問能推動兩國重啟相關談判，將是一個具有重大意義的進展。早在2005年，中菲就開始了南海油氣合作的探討和談判，但受菲律賓國內政治及外部干擾的複雜影響，磋商和談判經歷一波三折，未能實現突破。希望小馬可仕這次訪問能帶來新的契機，開創中菲友好新的黃金時代。