解放軍陸軍展開2023新年首訓　李橋銘任陸軍司令員

面對龐大的經濟壓力，在新冠疫情的衝擊下，愈來愈會精打細算的大陸年輕人，開始流行起了一種「極簡婚禮」，又稱為無車隊、無迎親、無伴郎伴娘的「三無婚禮」，講求一切從簡，口號是「歸還愛情以純粹」，甚至在社會風氣轉變下，還有大陸年輕人舉辦了一場「碳中和婚禮」，受到關注。

2023-01-04 00:04