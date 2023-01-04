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解放軍陸軍展開2023新年首訓　李橋銘任陸軍司令員

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
解放軍陸軍在長城腳下主會場宣布展開新年度的軍事訓練動員。（人民陸軍微信）
解放軍陸軍在長城腳下主會場宣布展開新年度的軍事訓練動員。（人民陸軍微信）

「人民陸軍」微信公眾號1月3日消息，2023年首個工作日，陸軍隆重組織2023年開訓動員。陸軍司令員李橋銘作動員講話，陸軍政治委員秦樹桐主持儀式。上述資訊顯示，李橋銘已任陸軍司令員。

現年62歲的李橋銘，2016年2月任北部戰區陸軍司令員，2017年升任北部戰區司令員。2019年10月1日，在中共建政70周年閱兵式上率戰旗方隊接受檢閱。同年12月晉升上將軍銜。今年二十大，當選中國共產黨第二十屆中央委員會委員。

在解放軍陸軍的開訓動員的長城腳下主會場，第82集團軍某合成旅千餘名官兵身著21式冬作訓服，全副武裝，整齊列隊。在新年度軍事訓練號角下，主會場陸軍官兵高喊呼號登戰車、入戰位，照計畫展開訓練。

解放軍新任陸軍司令員李橋銘。（新黃河）
解放軍新任陸軍司令員李橋銘。（新黃河）

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