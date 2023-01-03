解放軍缺乏訓練有素的高新武器操作人才 出現「裝備等人」怪象

南華早報引述大陸軍媒解放軍報最近的一篇特稿報導指出，雖然解放軍近年來在研發尖端武器方面取得長足的進步，但是由於操作這些高科技武器人員的訓練跟不上，因此出現「裝備等人」的怪象，導致許多尖端武器一時無法發揮出最大的潛力，而這種情況在解放軍海軍中最為明顯。

解放軍報於12月26日刊出一篇有關北部戰區海軍一艘護衛艦副艦長王玉冰如何克服重重困難，經歷多次無法完成考核的挫折之後，最終通過考核，成為艦長的報導。

報導指出，北部戰區海軍護衛艦第十一支隊056A型飛彈護衛艦「張掖艦」副艦長王玉冰，由於艦艇進廠駐修和任務衝突，一直未能完成由副艦長升任艦長的考核。

報導提到，由於「新型艦艇不斷列裝下水，老型艦艇陸續退役」，該支隊「裝備等人」的問題逐步顯現。

新型艦艇的「指揮員」和「關鍵號手」等訓練難以系統組織，因此無法進行考核，這也是王玉冰一直無法通過考核的一個重要原因。

報導提到，為了提供訓練資源使用效率，補足人才建設缺口，該支隊按照「誰需要誰上艦」的原則，交叉安排各艦艇艦長、副艦長登艦協同訓練，實現艦艇與人力成本運用最佳化，達到「一艦出海，多艦受益」的效果。此舉也讓王玉冰成功通過考核，由副艦長升為艦長。

這篇報導爆料是罕見的，因為它不僅證實了據稱長期存在的訓練有素人員短缺的問題，而且還具體說明了導致人才短缺的原因。

大陸軍事評論員宋忠平認為，海軍退役艦艇上的老兵，必須重新經過全套的訓練，才能操控自動化和信息化水平更高的新艦艇，「有些老兵必須像新兵一樣重新接受訓練，才能在新的更現代化的艦艇上擔任職務，例如指揮員和其他重要的操作人員」。

上海軍事問題專家倪樂雄指出，海軍現代化的武器裝備需要官兵具備更高的操作技巧，「作為一支現代化的海軍，艦上官兵必須了解和掌握操控無人機以及與陸上和空中其他軍兵種的協同配合，由於軍隊近年來迅速推動現代化，因此人才與訓練跟不上也是一種自然現象。」

大陸國家主席習近平自2015年起啟動了解放軍的全面現代化建設，同時擔任中央軍委主席的他在 2018 年 4月時表示，「建設強大海軍的需求從未像現在這樣緊迫」。