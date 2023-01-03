宋濤「空降」任國台辦主任 新官上任「3大看點」曝背後考量

新任中國國台辦主任宋濤週一（1月2日）發表新年賀詞，提及台灣2022年地方選舉國民黨大勝的結果，顯示「抗中保台」不得人心、不符台灣主流民意；重申台灣問題是「中國人自己的事」，「只要兩岸同胞商量著辦，家裡面的事都能得到很好的解決。」

屆齡67歲、被視為已退居二線的宋濤，在去年12月28日正式接掌國台辦。這次的新年寄語，刊載於2023年最新一期的中國《兩岸關係》雜誌，是他上任以來首度公開發言。

文中，宋濤重申「一個中國」原則和「九二共識」，並強調將與「台灣各界有識之士」展開協商，共同推動和平統一進程。他聲稱：「島內新一輪地方選舉的結果表明，求和平、求穩定、求發展是台灣社會主流民意」，在「台獨」分裂勢力操弄之下，「『抗中保台』不得人心，『倚外謀獨』注定失敗。」

台灣陸委會以書面回應，呼籲中國放棄對台強制性政治框架及軍事脅迫等作為，為未來兩岸良性互動、恢復健康有序交流創造條件。同時強調台灣願意提供疫情人道等必要協助。

此人事異動、新官上任後的一言一行，受到台灣媒體關注。台灣多家媒體剖析宋濤的從政背景，邀請專家此安排對兩岸關係、中國統戰策略的影響及變化；其中有台媒指出，中國國家主席習近平可能對近年的涉台工作「不甚滿意」，遂指派宋濤「空降」，疑似有意整頓國台辦。

到底該如何解讀這起人事安排？中國派任宋濤擔崗對台工作要角，主要考量為何？

宋濤上任三大看點

1. 主攻國際輿論戰？

長期研究台灣問題的鳳凰衞視評論員庚欣對深圳衛視「直新聞」表示，雖然中國將台灣問題視為「內政」，但美國近年對台灣問題干涉度提高，「台灣問題要真正妥善解決，離不開國際環境的構築。」因此，具備長年外事經驗、熟悉福建文化的宋濤，遂「特別適合」擔任國台辦主任。

宋濤並非傳統外交科班出身，但他的仕途與外交工作息息相關。2001年，他透過地方幹部選拔進入中國外交部工作，此後一路擢升至中國外交部副部長，後轉任中央外事辦副主任，並於2015年出任中共中央對外聯絡部部長（簡稱中聯部長）。

在中聯部長任內，宋濤負責政黨外交，多次以習近平特使身份出訪朝鮮、越南、古巴等國，還曾與金正恩三度見面、負責中俄之間的高層聯繫。二十大前，他還一度被視為出任中國外交部或外事辦的熱門人選。

其次，宋濤雖毫無涉台工作經驗，但他曾在福建求學、從事基層工作，長期生活於福建文化之下，對台灣的語言、文化、政治、經濟及兩岸關係等都一定的熟悉度。

深圳衛視「直新聞」主筆劉立平評論道，「當今不同政治力量之間的博弈加劇，輿論戰的傾向越來越明顯」。中共近年十分強調「講好中國故事」，而宋濤「熟悉國際輿論，深諳傳播規律」，還曾在中聯部任上創辦「中國共產黨的故事——地方黨委的實踐」專題宣介會，利用國際間的政黨聯繫管道加以宣傳中共所為。

2. 政黨協商要角

在宋濤的工作資歷中，最大亮點之一就是擔任中聯部部長，主責政黨外交、與各國政黨展開交流。

台灣銘傳大學副教授楊穎超在台灣《聯合報》發表專欄寫道，宋濤上任後的對台工作，可能「更側重在與台灣不同政黨、界別開展協商」。他指出，這個做法令人聯想起1956年後，「中共因武力解放台灣機會渺茫，轉而對台發動和平攻勢，重點也是放在政黨合作。」

而宋濤一上任的首發言論，即提到要「與台灣各界有識之士」就兩岸關係和國家統一開展廣泛「深入協商」，「共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。」

前國民黨立法委員蔡正元在台媒中天新聞節目中也表示，宋濤是有史以來「最了解民進黨」的國台辦主任。

他說，以前的國台辦主任沒有台灣事務的經歷，而宋濤從2015年至2022年擔任中聯部長，其中2016年正值民進黨執政。並稱宋濤過去曾和民進黨的聯絡人、現任陸委會主委邱太三有諸多聯繫與溝通。

3. 黨「信得過」的人

港媒「香港01」報導，宋濤2001年進入中國外交部之前，都在福建任職，期間與習近平在福建主政時有一段重疊期，顯示他是黨中央「信得過」的人選。

台灣政治大學東亞所特聘教授王信賢告訴「香港01」，「當然我們無法直接主張兩人同地的關係就該如何緊密，但兩人年齡差距不大，且同地共事的經歷多少發揮效果」。

王信賢指出，宋濤在習近平於2012年於福建主政後，仕途順遂、持續獲得晉升，前後相繼擔任外事辦副主任、中聯部部長，「至少表現出關係不錯」。

擔任中聯部長期間，宋濤更多次代表習近平特派出訪朝鮮、越南、寮國等國，兩人在外事工作上有諸多共事經驗。

其次，宋濤與王滬寧的關係也相當緊密。在中共十九大的5年期間，兩人共事頻繁。王信賢告訴「香港01」，當時王滬寧除了分管宣傳與意識形態之外，中聯部也歸他分管。這也說明，儘管宋濤未直接參與涉台工作，但「與涉台工作的一把手、二把手都有密切互動」，表示這項人事安排別有深意。

中共二十大後，已出現多起「破格」的人事安排，宋濤也是一例。這凸顯了習近平在選用人才時，傾向使用「親信」，以鞏固其權力核心。

宋濤簡歷

生於1955年4月，宋濤不僅是經濟學博士，還擔任過多項外事職位，包括外交部紀委書記、黨委委員、外交部副部長、中央外事工作領導小組辦公室副主任、中央外事工作領導小組辦公室主持常務工作的副主任（正部長級）和中共中央對外聯絡部部長等。

目前除了擔崗國台辦主任之外，還同時是第13屆全國政協教科衛體委員會副主任。

不過，這次的人事任用令外界感到意外。因為宋濤本身既未續任中共第二十屆中央委員，按照中國內部權力更迭的「七上八下」慣例，一般認為其仕途已處於待退狀態。

但有包含王信賢在內的多位學者推測，宋濤可望循港澳辦主任夏寶龍的任用模式，於2023年稍晚出任中國全國政協副主席。若此推測如期發生，表示中國對台態度可能更加強硬。

（綜合報導）

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