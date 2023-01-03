中國展開新一輪元首外交 菲律賓、土庫曼總統接連訪華

新年伊始，大陸又將展開新一輪的元首外交，菲律賓總統小馬可仕今（3日）起至5日到中國國是訪問，大陸外交部今天再宣布土庫曼總統5日到訪中國。

大陸外交部網站今天下午發布消息稱：應國家主席習近平邀請，土庫曼總統謝爾達爾．別爾德穆哈梅多夫將於1月5日至6日對中國進行國是訪問。

環球時報報導，法國總統馬克宏多次表達訪華意願，愛麗舍宮此前表示，如果疫情狀況允許，馬克宏訪華將於2023年初進行。如果成行，這將是馬克宏自2019年11月以來的首次訪華。

巴西新任總統魯拉1月1日就任，巴西外長去年12月宣布，魯拉計畫就任後的3個月內訪問阿根廷、中國和美國。

義大利政府官網顯示，義大利總理梅洛尼在巴厘島二十國集團領導人峰會期間與習近平會晤時接受了訪問北京的邀請。

另據柬中時報報導，柬埔寨總理洪森2日表示，今年是柬中建交65周年和「柬中友好年」，目前雙方正在協調，他將於近期內對中國正式訪問。

在美國方面，美國國務院此前發布的消息，國務卿布林肯計畫2023年1月或者2月訪華，以跟進和落實美中兩國元首巴厘島會晤達成的重要共識。若順利成行，布林肯將是拜登政府執政兩年後訪華的美國最高級別官員。