快訊

潛艦國造趕工拚9月原型艦下水 台船祭3倍加班費激勵士氣

中國入境陽性率維持三成？指揮中心下午2時說明

唐綺陽2023上半年12星座運勢公開！牡羊桃花運旺、獅子地位躍進

中共第三艘航母「福建艦」今年全面試驗試航 可望2024年服役

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸第三艘航空母艦「福建艦」今年將全面試驗試航，圖為去年六月下水現場。（新華社）
大陸第三艘航空母艦「福建艦」今年將全面試驗試航，圖為去年六月下水現場。（新華社）

大陸第三艘航母「福建艦」去年6月下水後，其動向備受關注。「福建艦」副艦長近日接受央視採訪稱，新的一年，一定全面做好以試驗試航為中心的各項工作。大陸軍事專家分析稱，「福建艦」有望在2024年年中或年底服役。

「福建艦」是大陸國產常規動力電磁彈射型航母，「福建艦」副艦長表示，新的一年將做好試驗試航等各項工作。大陸軍事專家邵永寧撰文稱，先談試航，一艘軍用艦艇下水後，並不等於該艦就已經100%完成建造，其只是具備了從船塢轉移到港口碼頭的能力。下水後的艦艇仍需要繼續完成舾裝工作，如武器和船電系統的安裝、艦體設施的安裝和艦體內部舾裝（如通風系統、電路系統、管道系統和內部裝飾等），待剩餘的舾裝工作完成後，才能展開海試。

港口舾裝工作所需時間的長短，與這艘軍艦下水時的完成度有直接的關係。通常來說，航母的海試時間在6~24個月左右，週期的長短與建造品質和技術成熟度有關，也與新技術的使用程度有關。解放軍首艘航母「遼寧艦」的海試時間持續約13個月；首艘國產航母「山東艦」的海試時間持續了約19個月。

「福建艦」雖大量運用了新技術，但有過改裝「遼寧艦」和自行建造「山東艦」的經驗，很多方面都極為成熟。「福建艦」的海試時間很可能會在1年到1年半左右，便可交付部隊，即有望在明年年中或年末服役。

文章稱，至於「福建艦」副艦長提到的「試驗」，專案就太多了。其中最重要的幾個大項，分別為操錨試驗、高速航行轉彎試驗、作戰系統測試、艦載機準確進場和著艦系統測試、航母彈射系統測試和抗衝擊測試等。

這些專案都需要多輪試驗，前期由航母建造方主導，並由軍方技術人員提供指導，後期則由軍方進一步組織驗收試航。這一過程中，「福建艦」極有可能創下中國國產航母歷史上的「兩個首次」：

其一，國產航母首次以彈射器放飛艦載機。作為當前全球僅有的兩個掌握了電磁彈射器技術的國家，「福建艦」敢於跳過蒸汽彈射器，直接採用最先進的電磁彈射器，足見大陸在此領域的技術實力之強和底氣之充足。

待該艦成功測試電磁彈射器放飛艦載機後，即意味著大陸首次以此方式在海上放飛戰機，同時也宣告著繼美國後，全球第二個具備這一能力的航空母艦誕生。

其二，大陸國產航母或將首次接受全艦衝擊試驗。在各項海上試驗中，全艦衝擊試驗可謂是最為危險和嚴格的一項，航母將在近距離受到水下爆炸的衝擊，以檢驗艦體結構和各項系統能否承受衝擊、衝擊波是否會對人員造成一定的影響，以及艦員的損管能力是否合格等。不排除該艦將迎來一次全艦衝擊試驗。倘若確實，將創下中國國產航母在此領域首個紀錄。

文章說，大陸去年已有多艘055型萬噸大驅和新一批次的052D型神盾艦服役，加上大陸在綜合補給艦和攻擊型核潛艇方面的技術進步，「福建艦」一經服役即可組成完整且強大的戰鬥群，成為全世界唯一的「非美系超級航母編隊」並馳騁大洋，這一天很快就會到來。

福建

延伸閱讀

國造潛艦儎台自製率逾4成 台船：原型艦9月下水

退伍憲兵將營區打麻將玩撲克貼網 軍方今下重手全法辦

影／服役就學「1+3年」可行嗎？ 潘文忠給答案

整理包／兵役延長實施細節一次看！月薪漲至26k 部隊訓練44周計畫曝光

相關新聞

中共第三艘航母「福建艦」今年全面試驗試航 可望2024年服役

大陸第三艘航母「福建艦」去年6月下水後，其動向備受關注。「福建艦」副艦長近日接受央視採訪稱，新的一年，一定全面做好以試驗...

張文宏：兩針滅活疫苗+重組蛋白疫苗加強接種 增加保護力

大陸疫情嚴重，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏2日晚間在一場演講中提到，滅活疫苗的保護率為73.11%，mRNA疫苗...

新年伊始 菲律賓總統等多國元首政要今起陸續訪華

進入2023年，中國大陸外交團隊出現新格局，同時多國元首政要也將於近期陸續到訪中國。

【專家之眼】從任命宋濤 看中共對台政略的返祖布局

中共國台辦主任，日前公布由原先被視為退居二線的中聯部前部長宋濤接掌。雖然這可能是不少台人熟悉的中共官方職務之一，但看許多...

蔡總統元旦談話 陸學者：難有實質意義

針對蔡英文總統元旦談話，廈門大學台灣研究中心教授唐永紅昨表示，雖然態度有向好的地方調整，但民進黨當局的人道關懷顯然仍是基...

陸新外長秦剛：推動中美關係改善

中國大陸新任外交部長秦剛於美國當地時間1日與美國國務卿布林肯通電話表示，期待與布林肯繼續保持密切工作關係，推動中美關係改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。