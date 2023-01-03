新年伊始 菲律賓總統等多國元首政要今起陸續訪華

進入2023年，中國大陸外交團隊出現新格局，同時多國元首政要也將於近期陸續到訪中國。

中國原駐美大使秦剛已被任命為新一任的外交部部長，原部長王毅任中央外辦主任。新加坡聯合早報報導稱，「由此，中國新一屆外交團隊基本定型，以王毅、秦剛為中堅的中國外交新團隊，將是一個『以老帶新』的局面」。

同時，新年伊始有多國元首和政要陸續訪華，今天（3日）到訪的是菲律賓總統小馬可仕。他於3日至5日對中國進行國事訪問。

環球時報報導，小馬可仕此次訪華創下三個紀錄——他是中方2023年接待的首位外國元首，此訪是馬科斯任內首次訪華，也是首次正式訪問東盟以外國家，充分體現中菲兩國對雙方關係的高度重視。

另根據美國國務院此前發布的消息，國務卿布林肯計畫2023年1月或者2月訪華，以跟進和落實美中兩國元首巴厘島會晤達成的重要共識。若順利成行，布林肯將是拜登政府執政兩年後訪華的美國最高級別官員。

巴西新任總統魯拉1日就任，習近平隨即致函祝賀魯拉。巴西外長去年12月宣布，魯拉計畫就任後的3個月內訪問阿根廷、中國和美國。

法國總統馬克宏多次表達訪華意願，愛麗舍宮此前表示，如果疫情狀況允許，馬克宏訪華將於2023年初進行。如果成行，這將是馬克宏自2019年11月以來的首次訪華。

義大利政府官網的通告顯示，義大利總理梅洛尼在巴厘島二十國集團領導人峰會期間與習近平會晤時接受了訪問北京的邀請。

另據柬中時報報導，柬埔寨總理洪森說，今年是柬中建交65周年和「柬中友好年」，目前雙方正在協調，他將於近期內對中國正式訪問。