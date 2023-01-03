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陸新外長秦剛：推動中美關係改善

經濟日報／ 特派記者陳政錄／北京2日電
陸新任外交部長秦剛。（中新社）
陸新任外交部長秦剛。（中新社）

中國大陸新任外交部長秦剛於美國當地時間1日與美國國務卿布林肯通電話表示，期待與布林肯繼續保持密切工作關係，推動中美關係改善發展。布林肯指出，雙方討論了美中關係及保持開放溝通管道等問題。陸媒報導稱，北京仍非常重視中美關係，中美也有理由處理好彼此關係。

值得注意的是，在秦剛返回大陸履新後，布林肯也即將出訪大陸，按照布林肯先前說法，最快本月或下月初成行，但具體時間未定。

大陸去年12月30日宣布，任命秦剛為外交部長，也宣告他將離開駐美大使一職。當地時間1日，布林肯在推特上發文說，在秦剛即將離開華盛頓屢新之際，兩人進行了通話，討論美中關係及保持開放溝通管道等問題。

據中國駐美大使館發布內容，秦剛在通話中，憶及他擔任駐美大使期間，與布林肯進行數次坦誠、深入、富有建設性的會見，期待繼續保持密切工作關係，推動中美關係改善發展。

布林肯 秦剛

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