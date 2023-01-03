國台辦新主任宋濤談兩岸：堅持和統、反分裂

大陸新任國台辦主任宋濤2日發表新年寄語指出，2023年大陸將堅持「和平統一、一國兩制」方針，在「一個中國原則」和「九二共識」基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一展開廣泛深入協商。陸委會2日回應稱，中國放棄對台強制性政治框架及軍事脅迫，才能為交流創造條件。

宋濤昨在2023年第一期「兩岸關係」雜誌發表題為「攜手奮鬥 共創偉業」的新年寄語。這是他上任以來首次對兩岸關係表態。

宋濤指出，2022年大陸牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，堅決粉碎「台獨」分裂勢力謀「獨」挑釁，有效震懾外部勢力「以台制華」行徑。

宋濤表示，大陸將繼續促進兩岸各行業、各領域交流合作，深化兩岸融合發展；並將堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭。

大陸海協會長張志軍2日也發表新年寄語說，隨著大陸更高質量發展、更高水準開放，將對兩岸經濟合作產生強大賦能，為廣大台胞台企分享機遇和實現更好發展提供重大利基，新的一年將切實按照中共二十大報告。

陸委會回應指出，呼籲中國放棄對台強制性政治框架及軍事脅迫等作為，方能為未來兩岸良性互動、恢復健康有序交流創造條件；戰爭從來不是解決問題的選項，只有對話合作、共同促進區域穩定發展為目標，才能夠使人民得到安全和幸福。