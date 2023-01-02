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海協會張志軍：為台胞台企發展提供重大利基

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸前國台辦主任、海峽兩岸關係協會會長張志軍。（中新社）
大陸前國台辦主任、海峽兩岸關係協會會長張志軍。（中新社）

大陸海協會張志軍2日發表新年寄語。他說，隨中國大陸更高質量發展、更高水準開放等，必將對兩岸經濟合作產生強大賦能，為廣大台胞台企分享機遇和實現更好發展提供重大利基。

據新華社2日報導，大陸國台辦主任宋濤、海協會長張志軍兩人均在在《兩岸關係》雜誌2023年第1期上，發表新年寄語。張志軍發表的寄語題為《賡續初心擔使命　砥礪奮進續華章》。

張志軍說，2022年是海協會服務大局、砥礪奮進的重要一年。他表示，海協會認真學習貫徹中共二十大精神，堅定維護「一個中國原則」和「九二共識」，舉辦「九二共識」三十周年系列活動，堅持貫徹以人民為中心的發展思想和「兩岸一家親」理念，積極推動與台灣各界聯繫與交流。

展望未來，張志軍說，隨著中共二十大擘劃的措施全面實施，中國大陸更高質量的發展、更高水準的開放、更深層次的內需、更高效能的治理，必將對兩岸經濟合作產生強大賦能，為廣大台胞台企分享機遇和實現更好發展提供重大利基，為推進民族復興和「祖國統一」奠定更堅實基礎，提供更有力支撐。

張志軍表示，儘管國際局勢風雲激盪，兩岸關係陰霾籠罩，但前進道路上的困難無法阻擋中華民族自強不息、上下求索的堅實腳步和「六合同風、九州共貫」的價值追求。

張志軍說，我們將切實按照中共二十大報告中，就當前和今後一個時期對台工作作出的總體部署和戰略安排，深入貫徹落實「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，繼續以中華文化激盪共鳴，以輝煌成就鞏固認同，以中國精神鼓舞人心，以宏偉藍圖催人奮進，為推動兩岸關係和平發展、推進「祖國和平統一進程」付出更多努力、作出更大貢獻。

張志軍 中共二十大 海協會

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