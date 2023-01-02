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陸國台辦主任宋濤：將在一中、九二共識基礎上展開協商

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
圖為時任中聯部部長的宋濤，2018年11月29日在第三屆中非政黨理論研討會開幕式上致辭。中新社
圖為時任中聯部部長的宋濤，2018年11月29日在第三屆中非政黨理論研討會開幕式上致辭。中新社

新任大陸國台辦主任宋濤在2023年第一期《兩岸關係》雜誌上，發表新年寄語，表示2023年，大陸將堅持「和平統一、一國兩制」方針，在「一個中國原則」和「九二共識」基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一展開廣泛深入協商。

據新華社2日報導，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在2023年第1期《兩岸關係》雜誌發表題為《攜手奮鬥　共創偉業》的新年寄語。這是他上任以來的首次對台表態。

宋濤首先指出，新年前夕，大陸國家主席習近平發表了新年賀詞，向海內外中華兒女致以新年祝福，其中強調，「海峽兩岸一家親。衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉」。

宋濤說，2022年，大陸牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，團結兩岸同胞推動兩岸關係向前發展，對台工作取得新的進展。包括堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，堅決粉碎「台獨」分裂勢力謀「獨」挑釁，有效震懾外部勢力「以台制華」行徑。

展望2023年，宋濤表示，2023年是全面貫徹落中共二十大精神的開局之年。大陸將堅持以「習近平新時代中國特色社會主義思想」」為指導，全面貫徹中共二十大精神，全面貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持「和平統一、一國兩制」方針，在「一個中國原則」和「九二共識」基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一展開廣泛深入協商。

宋濤表示，大陸將繼續努力為兩岸同胞謀利造福，促進兩岸各行業、各領域交流合作，深化兩岸融合發展，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。「將堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭。」

他最後說，我們堅信，只要兩岸同胞和衷共濟、同心同行，就一定能夠共創中華民族偉大復興美好未來，就一定能夠完成祖國統一大業。

中共二十大 習近平

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