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宋濤：重申九二共識 強調和平統一、一國兩制

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
新任中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤。（中共中聯部官網）
新任中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤。（中共中聯部官網）

新任中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在最新1期《兩岸關係》雜誌發表題為《攜手奮鬥　共創偉業》的新年寄語，向廣大台灣同胞致以新年祝福和誠摯問候。

新華社報導，宋濤表示，新年前夕，大陸國家主席習近平發表新年賀詞，向海內外中華兒女致以新年祝福，其中強調，「海峽兩岸一家親。衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉」。

宋濤表示，2022年是黨和國家歷史上極為重要的一年。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，全黨全國各族人民團結奮鬥、勇毅前行，黨和國家各項事業取得新的歷史性成就。

宋濤指出，2022年，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，團結兩岸同胞推動兩岸關係向前發展，對台工作取得新的進展。一年來，持續向台灣同胞和國際社會講清台灣問題歷史經緯和對台大政方針，引導兩岸同胞就兩岸關係和國家統一開展對話協商，引領兩岸關係發展方向。

踐行以人民為中心的發展思想，始終尊重、關愛、造福台灣同胞，積極推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，為台胞台企辦實事、做好事、解難事，助力台商台企融入新發展格局、參與高質量發展。堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，堅決粉碎「台獨」分裂勢力謀「獨」挑釁，有效震懾外部勢力「以台製華」行徑。

宋濤表示，2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年。將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持「和平統一、一國兩制」方針，在一個中國原則和「九二共識」基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商。

他表示，將繼續努力為兩岸同胞謀利造福，促進兩岸各行業、各領域交流合作，深化兩岸融合發展，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。將堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭。「我們堅信，只要兩岸同胞和衷共濟、同心同行，就一定能夠共創中華民族偉大復興美好未來，就一定能夠完成祖國統一大業！」

習近平

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