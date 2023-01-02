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線上海交會 深化兩岸交流

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

去年12月31日起，第五屆21世紀海上絲綢之路博覽會暨第二十四屆海峽兩岸經貿交易會正式上線，將助推兩岸企業搶訂單，拓市場。

中新社報導，海峽兩岸經貿交易會是福州對外開放的重要窗口，也是兩岸交流合作的重要平台，至今已走過了20餘年的發展歷程。自2018年開始，21世紀海上絲綢之路博覽會與海峽兩岸經貿交易會同期舉辦，使其成為溝通海峽兩岸、輻射「海絲」沿線國家和地區的重要經貿盛會。

本屆海峽兩岸經貿交易會以「深化兩岸融合、建設第一家園」為主題，設置了福州惠台政策、海峽優品、馬祖館、台企優品、青創館、兩岸融合鄉建鄉創館、台商投資區等特色板塊；展示海峽兩岸特色商品，為海峽兩岸企業提供更為廣闊的全球推廣以及外銷採供對接平台，助力台商台企共享發展機遇，創造新增長點。　　

展會期間，主辦方還將舉辦一系列直播帶貨活動，促進海峽兩岸特色商品的展示和推廣，讓廣大消費者共享海峽兩岸經貿交流的實惠。

此外，展會平台還設置了全球雲招商、全球雲貿易、全球雲促銷、全球雲工廠、閩江之心專區、友好協作專區、全球雲直播等特色板塊；為展商採購商對接洽談、交流合作提供統一的服務平台，進一步撮合推動線上交易，增強展會交易實效，同時面向全球發布福州招商政策，助推福州本土企業融入全球供應鏈，買全球、賣全球。

直播 台商 板塊

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