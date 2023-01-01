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中國染疫黑數多 缺基礎資料難判致病力重症率

中央社／ 上海1日電
在中國大陸疫情爆發期間，身穿防護服的醫務人員在武漢市中心醫院發熱門診入口處登記患者信息。路透
在中國大陸疫情爆發期間，身穿防護服的醫務人員在武漢市中心醫院發熱門診入口處登記患者信息。路透

中國COVID-19疫情蔓延，但是缺乏貼近情況監測數據資料，評論指出，這使得病毒致病性、染疫重症率無從被判斷，也使民眾容易跟著謠言集體恐慌，於是湧入醫院、加劇醫療擠兌。

中國新聞週刊2022年12月31日刊文指出，中國疾病預防控制中心發布每日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情資訊，官方數據卻和民眾感受落差很大，主要原因在於快篩陽性感染者沒有納入國家確診統計資料。

文內引述醫師意見表示，醫院目前只上報核酸檢測陽性感染者，快篩陽性感染者按現有診療方案不屬於「確診」，因此也無法透過中疾控網路系統上報；在「非必要不做核酸」口號下，醫院只要求就診者做快篩、不做核酸檢測。

各地上報確診人數來源只來自醫院，不同於國外更多確診人數是來自養老院、學校等重點場所定期檢測資料；重點人群的監測應該是醫院確診人數資料外的重要補充。

文章評論，中國疫情缺乏接近全貌數據資料，直接影響人們無法準確地判斷病毒致病性、無症狀感染者和重症比率有多少，數據的缺乏滋長了謠言，謠言誘發恐慌，於是民眾一窩蜂地湧向醫院，加劇醫療擠兌。

文章提到，相較於美國、德國、新加坡等國，中國數據一直未納入每日新增染疫住院人數，其中有多少人需要進入加護病房（ICU）、需要吸氧占比有多大、多少是有基礎疾病老年人、疫苗接種情況如何；這些數據關乎醫療系統是否面臨擠兌問題。

文章強調，疫情數據監測的意義不僅在於監測感染規模，更重要的是為了讓醫院提前做好準備，這些準備包括重症監護床位、呼吸機、抗病毒藥物、接受過ICU培訓的醫護人力等。

國家衛健委在2022年12月25日宣布不再發布每日疫情資訊，相關資料改由中國疾病預防控制中心刊載於官網。

中國疾病預防控制中心最新統計資料顯示，截至12月31日24時，現有COVID-19確診病例6萬6298例，其中重症病例2718例；累計死亡病例5249例，累計確診病例43萬5472例。

確診 疫情 快篩陽性

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