習近平稱「兩岸一家親」…軍媒新年獻詞：震懾台獨 不負重托

部分專家指2023年是台海和平關鍵元年。今天新年伊始，大陸等多家軍媒在2023年元旦前後相繼發表新年獻詞，《解放軍報》稱震懾台獨，不負重托。

大陸國家主席習近平31日在新年賀詞中提到「海峽兩岸一家親，衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉」。

但《解放軍報》在元旦獻詞中寫道：過去的一年，全軍官兵有效應對外部軍事挑釁，震懾台獨分裂行徑，衛國戍邊不負重托。獻詞提到，新的一年，全軍要強化戰鬥隊思想、堅持戰鬥力標準，全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用勁，大抓實戰化軍事訓練，加快提高打贏能力，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。

2023年元旦前夕，鈞正平工作室（解放軍新聞傳播中心微信平台）也在微博發布新年獻詞。文章表示，中國軍隊是說話算數的。美國國會眾議長裴洛西訪問中國台灣地區。解放軍在環島六大區域進行軍事演訓予以反制，徹底打破「海峽中線」敍事和幻想，五大軍種悉數亮相，有效檢驗精確打擊和區域拒止能力，實質性掌握歷史主動權和戰略主導權。

鈞正平稱，「沒有哪一次前進不經激流，又一次要步入激流的我們，將會在行動中找到明天會怎樣的最佳答案」。

@東部戰區官方微博今天（1日）也發布新年第一條微博：「東部戰區官兵在一線戰位向祖國和人民報告：戰位有我，請放心！」