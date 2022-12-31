普亭邀習近平明春訪問莫斯科 向全球展示俄中關係牢固

大陸國家主席習近平30日下午與俄羅斯總統普亭舉行視訊會晤。據俄羅斯衛星通訊社報導，普亭向習近平表示：「我不懷疑，我們雙方會找到機會面晤。我們等著您，尊敬的主席先生、親愛的朋友，我們期待您明年春天來莫斯科開展國事訪問。」

報導稱，普亭指出，這將向全世界展示俄中關係在關鍵問題上的牢固性，並成為雙邊關係中的年度重要政治事件。普京還表示，在全球緊張局勢加劇的背景下，俄中關係展現出穩定性，是合作的典範。俄中在國際舞台上的合作有助於建設公平的世界秩序。

但大陸外交部官網上的消息，隻字未提普亭邀請習近平在2023年春天訪問一事。根據大陸外交部官網30日晚間發布的新聞稿，習近平指出，今年前11個月，中俄雙邊貿易額再創新高，中方願同包括俄羅斯在內的各國有序恢復人員的正常往來。

習近平強調，中方注意到俄方表示從未拒絕以外交談判方式解決衝突，對此表示讚賞。和談之路不會一帆風順，但只要不放棄努力，和平前景就始終存在。中方將繼續秉持客觀公正立場，推動國際社會形成合力，為和平解決烏克蘭危機發揮建設性作用。

大陸外交部新聞稿稱，普亭表示，俄方堅定支持中方在台灣問題上的立場，堅定恪守一個中國原則。俄方期待同中方密切交往接觸，積極推進各領域合作。

俄羅斯駐北京大使館30日晚間在官方微博公布普亭與習近平會談，普亭談話的重點為：

一、隨著地緣政治緊張局勢不斷加劇，俄中戰略夥伴關係作為穩定因素的重要性與日俱增； 二、俄羅斯和中國已實現保障雙邊貿易額創紀錄的高速增長； 三、能源供應達到了前所未有的水平，雙方正在共同努力建設碳氫化合物的開採和加工設施； 四、至今年年底，俄羅斯已經成為對中國的主要石油出口國之一，並在管道天然氣供應方面排名第二，在液化天然氣進口量上居第四位。 五、目標是加強俄羅斯和中國武裝力量之間的合作； 六、莫斯科和北京在國際舞台上的協調，有助於建立一個基於國際法的公正的法律秩序。