快訊

原物料上漲撐不住！網眼尖發現三商巧福悄宣布1月6日起漲價

影／不爽熱炒店客滿對空鳴槍！警開11槍攔車逮司機、4小時後再抓槍手

陸新任外長秦剛：為解決人類共同挑戰提供中國智慧

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
圖為時任大陸駐美大使秦剛2021年8月31日在美中關係全國委員會董事會成員為其舉行的線上歡迎活動上演講。新華社
圖為時任大陸駐美大使秦剛2021年8月31日在美中關係全國委員會董事會成員為其舉行的線上歡迎活動上演講。新華社

大陸外交部官網30日晚間更新「部長致辭」網頁。新任外交部長秦剛表示，在中國共產黨的堅強領導下，中國外交牢牢把握服務民族復興、促進人類進步這條主線，高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，堅持獨立自主，堅持胸懷天下，堅持走和平發展道路，為解決人類共同挑戰提供中國智慧、中國倡議、中國力量，為世界和平與發展崇高事業不斷作出新的貢獻。

據新華社報導，大陸全國人民代表大會常務委員會30日決定，免去王毅兼任的外交部部長職務，任命秦剛為外交部部長。

大陸國家主席習近平隨後發布「主席令」，根據人大常委會決定，免去王毅兼任的外交部部長職務，任命秦剛為外交部部長。王毅卸任外長後，可望接替即將退休的楊潔篪，出任中共中央外事辦公室主任。

秦剛現年56歲，畢業於專門培養大陸外交官的國際關係學院國際政治系，曾任大陸外交部發言人、中國駐英國大使館公使、外交部新聞司司長、外交部禮賓司司長、外交部部長助理、外交部副部長。2021年7月赴美出任中國駐美大使。今年10月，秦剛在中共二十大當選中共中央委員。

美國之音指出，秦剛去年7月出使美國時，美中關係已因人權、貿易、台灣等問題上的爭議而跌入谷底。根據多家美國媒體報導，秦剛在華盛頓並未受到美國政府高層的重視，難以見到美方高層官員。但秦剛似乎並未展現「戰狼」外交風格，反而處事低調，並放下身段前往美國各地與各界人士進行交流。

美國媒體還注意到，秦剛即使在一些火藥味濃厚的議題上，也試圖盡量把話說得委婉。例如，他曾表示，如果中國事先知道俄羅斯準備入侵烏克蘭，那麼北京就一定會盡力勸阻俄羅斯的這一行動。此外，針對外界擔心兩岸兵戎相見，秦剛也刻意降低台海擦槍走火的風險。

秦剛在大陸外交部官網「部長致辭」中還表示，「我們將堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，致力於推動構建人類命運共同體，構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，積極參與全球治理體系改革和建設，堅定捍衛國家主權安全發展利益，全力保障中國公民、法人在海外合法權益。」

外交部 秦剛 美國

延伸閱讀

秦剛接替王毅出任中國外長

秦剛打破慣例 提前被任命為中國外交部長

陸新任外交部長出爐 由駐美大使秦剛接任

中美博弈 秦剛：不應讓政治因素影響民眾過更好生活

相關新聞

中俄視訊峰會 習：共禦外部勢力

大陸國家主席習近平昨與俄羅斯總統普亭視訊會晤。習近平說，中俄雙方要在國際事務中密切協調配合，在涉及彼此核心利益問題上加大...

馬可仕下周訪陸 菲中建直接溝通管道

菲律賓總統馬可仕將於二○二三年一月三日至五日訪問北京，大陸國家主席習近平等中共領導人將與他會面。菲律賓方面稱，訪問期間，...

陸駐美大使秦剛 接外交部長

大陸十三屆全國人大常委會第三十八次會議卅日經表決，決定免去王毅兼任的外交部部長職務，任命秦剛為外交部部長。此前，秦剛是中...

買即期品、蒐集折價券 陸青年樂當「新摳門一代」

中國大陸的「95後」、「00後」（1995、2000年後出生）年輕人，以往普遍被認為「消費力驚人」，但如今隨著新冠疫情爆發、大環境不佳，在多種不確定性交織下，近年這些大陸青年反而更樂意成為新的「摳門一代」，倡導「新節儉主義」，有愈來愈多人意識到不應該再追求無節制的消費，而是要精打細算。

陸新任外長秦剛：為解決人類共同挑戰提供中國智慧

大陸外交部官網30日晚間更新「部長致辭」網頁。新任外交部長秦剛表示，在中國共產黨的堅強領導下，中國外交牢牢把握服務民族復...

秦剛接替王毅出任中國外長

（德國之聲中文網），據中國央視報道，中國國家主席習近平12月30日簽署主席令，免去王毅兼任的外交部部長職務，任命秦剛為外交部部長。主席令稱，這一任免是全國人大常務委員會第三十八次會議於12月30日做出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。