陸新任外長秦剛：為解決人類共同挑戰提供中國智慧

大陸外交部官網30日晚間更新「部長致辭」網頁。新任外交部長秦剛表示，在中國共產黨的堅強領導下，中國外交牢牢把握服務民族復興、促進人類進步這條主線，高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，堅持獨立自主，堅持胸懷天下，堅持走和平發展道路，為解決人類共同挑戰提供中國智慧、中國倡議、中國力量，為世界和平與發展崇高事業不斷作出新的貢獻。

據新華社報導，大陸全國人民代表大會常務委員會30日決定，免去王毅兼任的外交部部長職務，任命秦剛為外交部部長。

大陸國家主席習近平隨後發布「主席令」，根據人大常委會決定，免去王毅兼任的外交部部長職務，任命秦剛為外交部部長。王毅卸任外長後，可望接替即將退休的楊潔篪，出任中共中央外事辦公室主任。

秦剛現年56歲，畢業於專門培養大陸外交官的國際關係學院國際政治系，曾任大陸外交部發言人、中國駐英國大使館公使、外交部新聞司司長、外交部禮賓司司長、外交部部長助理、外交部副部長。2021年7月赴美出任中國駐美大使。今年10月，秦剛在中共二十大當選中共中央委員。

美國之音指出，秦剛去年7月出使美國時，美中關係已因人權、貿易、台灣等問題上的爭議而跌入谷底。根據多家美國媒體報導，秦剛在華盛頓並未受到美國政府高層的重視，難以見到美方高層官員。但秦剛似乎並未展現「戰狼」外交風格，反而處事低調，並放下身段前往美國各地與各界人士進行交流。

美國媒體還注意到，秦剛即使在一些火藥味濃厚的議題上，也試圖盡量把話說得委婉。例如，他曾表示，如果中國事先知道俄羅斯準備入侵烏克蘭，那麼北京就一定會盡力勸阻俄羅斯的這一行動。此外，針對外界擔心兩岸兵戎相見，秦剛也刻意降低台海擦槍走火的風險。

秦剛在大陸外交部官網「部長致辭」中還表示，「我們將堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，致力於推動構建人類命運共同體，構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，積極參與全球治理體系改革和建設，堅定捍衛國家主權安全發展利益，全力保障中國公民、法人在海外合法權益。」