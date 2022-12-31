秦剛接替王毅出任中國外長

（德國之聲中文網），據中國央視報道，中國國家主席習近平12月30日簽署主席令，免去王毅兼任的外交部部長職務，任命秦剛為外交部部長。主席令稱，這一任免是全國人大常務委員會第三十八次會議於12月30日做出的決定。

1966年出生的秦剛是天津市人，畢業於國際關系學院國際政治系。上世紀80年代末，秦剛步入外交系統，90年代開始多次被派駐中國駐英國大使館工作，官至公使。2005年，秦剛開始任外交部新聞司副司長並兼任外交部發言人，2011年接替馬朝旭出任外交部新聞司司長。

2017年4月起，秦剛擔任分管拉美地區事務和新聞、禮賓工作的外交部部長助理，2018年9月升任外交部副部長。2021年7月，秦剛正式接替崔天凱，擔任中國駐美大使。

據財新網報道，在秦剛駐美的不到兩年時間裡，全球新冠疫情危機尚未消退，國際經濟、金融、能源危機接踵而來，俄烏沖突持續發酵。“面對動蕩的國際局勢和復雜的中美互動局面，作為中國駐美大使的秦剛頻頻現身美國各類媒體平台和公共活動，承擔起了溝通中美兩國各層面認知，向美國各界闡釋中國內外政策走向及中方在烏克蘭危機、台海問題等熱點議題上立場的角色”。

今年以來，秦剛就烏克蘭戰爭及中國立場的發言多次引起關注。他3月在《華盛頓郵報》上發表署名文章，闡述《我們在烏克蘭問題上的立場》。其中強調中國“遵守聯合國憲章宗旨和原則，尊重和保障包括烏克蘭在內的各國主權和領土完整”。

稍後他接受鳳凰衛視采訪，談及中俄關系和俄烏局勢時說，“中俄之間合作沒有禁區，但是也是有底線的”。今年7月，秦剛在美國出席一次戰略安全論壇時表示，中俄之間的關系是“不結盟，不對抗、不針對第三國”。

今年10月的中共20大上，秦剛出乎意外地晉升中央委員，受到各界注意。台灣中央社的報道說，按照慣例，秦剛應於明年3月的全國人大會議上“被選為”外交部長，如今卻提前就任，打破了近年來的慣例。

（綜合報道）

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