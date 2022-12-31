馬可仕下周訪陸 菲中建直接溝通管道

菲律賓總統馬可仕將於二○二三年一月三日至五日訪問北京，大陸國家主席習近平等中共領導人將與他會面。菲律賓方面稱，訪問期間，菲中兩國外交部將建立直接溝通管道，「以避免在有爭議的海域發生誤判和信息誤傳」。

菲律賓外交部長助理英佩里亞爾說，這將是馬可仕今年六月就任以來，首次對非東協國家進行國是訪問，此次訪問將為兩國未來五到六年的雙邊關係奠定基調。

大陸外交部發言人汪文斌昨表示，習近平將與馬可仕舉行會談，大陸總理李克強、大陸全國人大委員長栗戰書也將分別與馬可仕會面，就雙邊關係及共同關心的地區和國際問題交換意見。中方期待以此訪為契機，傳承友誼，深化互信，持續推進農業、基建、能源和人文四大重點領域合作，開創中菲友好新的黃金時代。

菲方預期，馬可仕訪問中國大陸期間，將與北京簽署一項協議，批准中國大陸和菲律賓外交部建立一條直接溝通管道，以避免在爭議海域出現誤判和誤傳。這項協議可以使兩國在發生爭端時的接觸「程序」正式化。英佩里亞爾說，「總統希望爭議海域局勢穩定」。

菲律賓媒體預計，馬可仕訪問中國大陸期間，雙方將簽署十到十四項雙邊合作協議，包括農業、貿易和可再生能源等領域。

美國副總統賀錦麗上個月廿一日與馬可仕會談時，重申美國「堅定不移」的承諾。新加坡聯合早報稱，馬可仕就任後，一直主張菲律賓將持續當所有人的朋友，不與任何人為敵。菲律賓在持續深化與美國同盟關係的同時，也致力於維繫與北京的關係。