中俄視訊峰會 習：共禦外部勢力

大陸國家主席習近平昨與俄羅斯總統普亭視訊會晤。習近平說，中俄雙方要在國際事務中密切協調配合，在涉及彼此核心利益問題上加大相互支持，攜手抵禦外部勢力干涉破壞，並指中方將繼續在烏克蘭危機秉持客觀公正立場。普亭則稱，俄方「堅定支持中方在台灣問題上的立場」，堅定恪守一個中國原則。

據大陸央視新聞，習近平對普亭表示，面對變亂交織的國際形勢，中俄應始終堅守合作初心，保持戰略定力，加強戰略協作，堅持互為發展機遇、互為全球夥伴，為世界注入更多穩定性。

習近平指出，中俄要繼續推動兩國經貿、能源、金融、農業等領域務實合作，推進口岸等互聯互通設施建設，拓展傳統能源和新能源合作、推動人文交流深化等。在近期大陸調整防疫措施之後，習提到，願與包括俄羅斯在內的各國有序恢復人員的正常往來。

習還暗批美國稱，中方願和俄方以及全世界所有反對霸權主義和強權政治的進步力量一道，反對任何單邊主義、保護主義、霸凌行徑，堅定捍衛兩國主權、安全、發展利益和國際公平正義。

習強調，中俄雙方要在國際事務中密切協調配合，繼續推動上海合作組織各方增進團結互信，在涉及彼此核心利益問題上加大相互支持，攜手抵禦外部勢力干涉破壞。中方願和俄方共同推進金磚國家擴員，壯大金磚國家力量。

據大陸央視，普亭對習近平說，俄方「堅定支持中方在台灣問題上的立場」，堅定恪守一個中國原則。他期待和中方密切交往接觸，積極推進各領域合作。

雙方還就烏克蘭危機交換意見，習近平說，中方注意到俄方表示從未拒絕以外交談判方式解決衝突，對此表示讚賞。中方將繼續秉持客觀公正立場，為和平解決烏克蘭危機發揮建設性作用。

另據法新社報導，普亭在會談中渴望加強俄中軍事合作，向習近平表示，「我們的目標是加強俄羅斯及中國武裝部隊間的合作」，同時讚揚俄中當局為對抗「西方前所未見施壓及挑釁」所做的努力。此外，普亭也提到，他期待習近平於明年春季到俄羅斯進行國是訪問。