美對台軍售 陸國防部：美終將引火燒身

拜登政府日前宣布其任內，美國第八度對台軍售，為總價值約1.8億美元的陸上機動布雷系統(Volcano Anti-tank Systems)。大陸國防部發言人譚克非30日表示，敦促美方停止售台武器和美台軍事聯繫，停止製造新的台海局勢緊張因素，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號，否則終將引火燒身，由此造成的嚴重後果將由美方承擔。

譚克非說，中方歷來堅決反對美方向「中國台灣地區」出售武器。美方此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八一七」公報規定，損害中國主權和安全利益，助長台獨分裂勢力囂張氣焰，破壞台海和平穩定，中方對此強烈不滿，將予以堅決反制。

他說，「美方企圖借打『台灣牌』遏制中國發展、阻撓中國統一，完全是癡心妄想。敦促美方停止售台武器和美台軍事聯繫，停止製造新的台海局勢緊張因素，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號，否則終將引火燒身，由此造成的嚴重後果將由美方承擔。」

在此之前，大陸國台辦發言人朱鳳蓮也對此回應說，正告民進黨當局，企圖「以武拒統」，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，注定失敗。大陸外交部發言人汪文斌說，中方將採取有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益。