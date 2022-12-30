陸新任外交部長出爐 由駐美大使秦剛接任

中國大陸新任外交部長出爐，據大陸央視新聞聯播，大陸國家主席習近平30日簽署第129號主席令，決定免去王毅兼任的外交部部長職務，任命秦剛為外交部部長。

秦剛長期在大陸外交體系任職，1966年出生，天津人，他曾任大陸外交部新聞司司長、發言人，後任部長助理、副部長，2021年任駐美大使，並在今年當選中共二十大代表、中共第二十屆中央委員，被認為職位有上升空間。

據大陸央視新聞聯播，習近平30日簽署第126、127、128、129號主席令，內容包括大陸野生動物保護法、預備役人員法、對外貿易法等，經大陸全國人大常委會議修訂通過後的公布，和實行時間。

另外，第129號的習近平大陸國家主席令，宣布免去中共中央政治局委員王毅兼任的外交部長職務，任命秦剛為外交部長，和免去福建省委書記周祖翼的人社部長職務，任命王曉萍為人社部長。