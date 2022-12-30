談共圓中國夢　習近平：要鞏固和發展愛國統一戰線

大陸全國政協30日舉辦新年茶話會，中共總書記習近平發表講話，他細數過去一年，「慶祝香港回歸25周年」，「對台獨分裂行徑和外部勢力干涉」進行堅決鬥爭等成就，並喊話實現「中華民族偉大復興」，需要海內外中華兒女共同奮鬥，要鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，形成同心「共圓中國夢」的強大合力。

據新華社報導，大陸全國政協30日上午舉行新年茶話會，中共領導層官員習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山等出席。

習近平首先指出，2023年是全面貫徹落實中共二十大精神的開局之年，要以鬥爭精神迎接挑戰，以奮進拚搏開闢未來，努力實現全年目標任務，為實現第二個百年奮鬥目標奠定良好基礎。

他接著代表中共中央等，向香港同胞、澳門同胞、台灣同胞和海外僑胞，向關心和支持中國現代化建設的各國朋友，致以節日的問候和誠摯的祝福。

習近平說，2022年，是中共和大陸國家發展史上極為重要的一年。他提到2022年的幾件大事包括：中共二十大的召開、中國大陸「因時因勢優化防控策略，最大程度守護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展影響」，以及中國大陸舉辦冬奧會、「慶祝香港回歸25周年」，以及「對台獨分裂行徑和外部勢力干涉進行堅決鬥爭」，推進中國特色大國外交等。

習近平指出，新的一年裡，政協要全面學習貫徹中共二十大精神，堅持中共黨的領導、統一戰線、協商民主有機結合，提高深度協商互動、意見充分表達、凝聚共識水平，為實現新時代新征程的目標任務匯聚智慧和力量。

習近平最後說，實現中華民族偉大復興的夢想，需要海內外中華兒女共同奮鬥。要鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，形成同心共圓中國夢的強大合力。

據報導，茶話會由大陸全國政協主席汪洋主持，民革中央主席鄭建邦代表各民主黨派中央、全國工商聯和無黨派人士講話。報導稱，在北京的中共中央政治局委員、中央書記處書記，中共各部門的主要官員等出席。

另據大陸央視，12月31日晚間7時，習近平還將發表2023年新年賀詞。