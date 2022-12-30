展望明年兩岸關係 陸學者：驚濤駭浪恐掀翻和平之舟

2023年即將到來，展望明年兩岸關係，大陸涉台學者認為，台灣海峽不僅將持續暗潮洶湧，而且會風高浪急，還可能掀起驚濤駭浪、掀翻和平之舟。

廈門大學台灣研究院教授唐永紅近日在大陸涉台網站華夏經緯網發表一篇對2023年兩岸關係展望的分析。他指出，2023年的台海局勢，在看不見盡頭的疫情肆掠與台美勾結中，在即將開啟的台灣大選競爭中，在美國共和黨把控眾議院、拜登（Joe Biden）總統跛腳、各政黨競相打「台灣牌」的背景下，在中國大陸「決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」的宣告下，即將拉開帷幕。

從現實層面看，唐永紅認為，台灣與美國的大選即將開始，「台美必將繼續勾結，包括策劃即將上任議長的麥卡錫（Kevin McCarthy）竄台」。他指出，屆時為了加以有效反制，並終止「破窗效應」，中國大陸應不會像先前應對裴洛西（Nancy Pelosi）訪台那樣「雷聲大，雨點小」，將被迫「採取一切必要措施」，甚至不惜「使用武力」，展開堅決的反分裂、反干涉的鬥爭。

他預言，在各種矛盾的激化與多方力量的博弈中，2023年的兩岸對抗相較於2022年必將有增無減。台灣海峽不僅將繼續暗潮洶湧，而且會風高浪急，還可能掀起驚濤駭浪，掀翻和平之舟。而在兩岸層面上，唐永紅更是直言，在國家認同與統獨偏好的問題上，海峽兩岸從官方到民間的立場與主張「基本上都已是水火不容的、對抗性的」。

華中師範大學台灣與東亞研究中心副主任彭韜則認為，2023年台海形勢走向，一要看民進黨在大敗後如何調整對大陸為出發點的政策主張，扭轉其選舉失利的不利局面；二要看國民黨在大勝後如何提出改善與大陸交流，推動兩岸關係和平發展的辦法舉措；三要看美國如何介入台海局勢，繼續「以台制華」的具體行動。

彭韜強調，如果民進黨在不願放棄台獨分離主義意識形態，不會放棄通過操作「抗中保台」兩岸議題來為其2024年執政保衛戰獲取選票的情勢下，未來兩岸關係的隱患與挑戰無疑將大大增加。尤其台灣大選即將開跑，民進黨若繼續繼續抗中保台策略、並將大陸「敵國化」，甚至修憲，「2023年台海形勢不容樂觀」。

就中國大陸與美國關係，彭韜也提出，2023年值得警惕的事件一個是新任美國眾議長麥卡錫「有可能竄台」，一個是「2022年台灣政策法案」獲批簽署實施，「這都將有可能成為引爆2023年中美關係和台海形勢的標誌性事件」。