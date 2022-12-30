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港民調：疫情資訊過量 市民迴避相關訊息

中央社／ 香港30日電

香港一項調查指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發3年來，有關疫情的資訊過量，不少市民開始迴避疫情資訊。

中文大學新聞與傳播學院教授魏然今天在明報刊文指出，今年夏季，該院的疫情虛假資訊研究團隊以電話訪問了1008名港人，以了解市民在疫情下的資訊過量感知情況，同時探究資訊過量的原因和後遺症。

根據調查，逾半市民「經常」接觸到關於疫情的資訊，但他們在接觸新情資訊的同時，也會接觸到虛假消息

調查發現，近3成市民回答「有時」接觸到關於疫情的虛假消息；約一成市民回答「經常」接觸到。

文章表示，疫情資訊可以提高市民的健康知識，促進自我保護行動，但海量的資訊質素參差不齊，真假難辨，令部分市民感覺資訊過量。

據調查，當被問到是否覺得「現在疫情資訊量太多」時，共有25.9%市民回答「有些同意」或「非常同意」；在「疫情資訊多到令人難以承受」的問題上，有18.8%市民回答「有些同意」或「非常同意」。

對於疫情資訊是否多到令人「無法有效消化」，有22.9%市民回答「有些同意」或「非常同意」。

文章指出，疫情資訊過量帶來的一個嚴重後果，是民眾刻意迴避相關資訊。

調查顯示，當受訪者被問到是否不想再接觸有關疫情的資訊時，回答「有些同意」和「非常同意」的市民，分別有15.4%和12.9%。

此外，對於是否「不再想了解疫情的進展」，分別有13.1%和13.4%市民回答「有些同意」和「非常同意」。

被問到是否傾向不去想疫情相關資訊時，分別有19%和13%市民回答「有些同意」及「非常同意」。

文章表示，人們渴求資訊，認為資訊多多益善，但隨著資訊爆發式增長，尤其是疫情爆發期間，人們發現資訊量增加不一定是好事，因為網路上新舊資訊匯集，真真假假，反而會增加人們分辨和尋找有效資訊的負擔。

文章認為，如今的現實是，「我們已邁入一個資訊過載時代」，而資訊過多的後遺症包括資訊處理壓力升高、資訊接收意願降低，令市民對資訊避而遠之。

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