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俄媒：習近平今與普亭視訊 討論雙方關係和地區問題

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
習近平與普亭30日將舉行視訊會談，圖為9月上海合作組織成員國峰會期間，大陸國家主席習近平（右）與俄羅斯總統普亭（左）交談。（法新社）
習近平與普亭30日將舉行視訊會談，圖為9月上海合作組織成員國峰會期間，大陸國家主席習近平（右）與俄羅斯總統普亭（左）交談。（法新社）

大陸國家主席習近平與俄國總統普亭將於30日舉行視訊會談，討論雙方關係和地區問題，涉及雙方邊界附近情況。

俄羅斯衛星通訊社引述俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）的說法，普亭12月30日將通過封閉通信渠道與習近平舉行會談，最開始的交談將是公開的，接下來將以閉門會談方式繼續進行。

佩斯科夫還透露，兩人首先將談論雙邊關係。除了貿易量正在飛速增長之外，「就最尖銳的地區問題交換意見也將非常重要，有那些離我們、離俄羅斯更近的問題，還有那些離中國更近的問題」。

公開資料顯示，習近平與普亭二人上一次會面，是9月15日在中亞烏茲別克出席上合組織峰會期間。當時習近平表示，今年以來，雙方保持了「卓有成效的戰略溝通」，面對世界之變、時代之變、歷史之變，大陸願同俄方一道努力、在涉及彼此核心利益問題上相互有力支持，「為變亂交織的世界注入穩定性」。

習近平本月21日也在北京接見應中共邀請到訪的俄國前總統、俄羅斯統一俄羅斯黨主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）。當時習近平表示，過去10年中俄關係「經受住國際風雲變幻的考驗」，始終健康穩定高水平發展。

習近平指出，中俄發展新時代全面戰略協作夥伴關係，是「雙方基於各自國情作出的長遠戰略選擇」。他還指出，在烏克蘭危機問題上，大陸一貫按照事情本身的是非曲直決定自己的立場和政策，秉持客觀公正立場，積極勸和促談，希望通過政治方式解決安全領域共同關切。

日前共軍與俄軍也甫在台灣周邊的東海海域完成海軍聯合演習，據大陸國防部發言人譚克非29日的說法，雙方在演習中採取紅藍對抗方式，針對聯合封控、臨檢拿捕、聯合防空、聯合救援、聯合反潛等科目進行演練，「充分反映雙方戰略互信水平和戰役戰術協同深度，進一步深化了中俄新時代全面戰略協作伙伴關係」。

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