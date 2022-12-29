關係依舊僵持 中日韓領導人會議連續第三年停辦

日本共同社引述日本政府相關人士說法指出，曾舉辦過八次的中日韓領導人會議，基本確定將連續三年停辦。報導稱，這主要是受日韓之間自殖民至二戰時期強徵韓國民眾為日本企業勞動的訴訟問題，以及中國大陸在東海的軍事活動等因素影響。

上一次中日韓領導人會議是2019年12月24日在四川成都舉行。時任日本首相安倍晉三、韓國總統文在寅當年在參加會議前，還先來到北京與大陸國家主席習近平舉行會談。當年的會議曾發表「中日韓合作未來十年展望」，為三方經貿、科技、人文、環境等多領域的務實合作擘畫藍圖。

2020年，原本應由韓國擔任三國領導人會議主席國，但受到新冠疫情、日韓關係惡化等因素影響未能舉行。去年，日本政府官員稱，日韓關係因歷史等問題持續僵持，三國合作氣氛低迷，年內開會的條件沒有成熟，因此最終也未召開。

共同社稱，今年5月尹錫悅政府上任後，韓國多次表達改善韓日關係的積極意願。上個月，日本首相岸田文雄和韓國總統尹錫悅在柬埔寨舉行了近三年來的首次兩國元首會晤。但日方認為，在難以預測強征勞工問題走向的情況下，岸田很難訪問韓國。

報導指出，日中兩國懸而未決的問題包括尖閣諸島（大陸稱釣魚島）在內的東海局勢、中國大陸發射彈道飛彈等。岸田和習近平甫於11月舉行了約三年來兩國元首的首次面對面會談。日本政府消息人士稱，「距離實現下一次高層對話還需要一段時間」。

1999年11月，中日韓三國領導人在菲律賓出席東協與中日韓（10+3）領導人會議期間舉行早餐會，啟動了三國在10+3框架內的合作。自此，中日韓三國領導人每年在出席10+3等領導人系列會議期間舉行會議。

2008年12月，中日韓領導人首次在東協與中日韓（10+3）框架外，於日本福岡舉行會議，決定建立面向未來、全方位合作的夥伴關係。三國決定，在保留10+3領導人會議期間會晤的同時，將三國領導人單獨舉行的會議機制化，每年在三國輪流舉行。

但2012年9月，因日本政府宣布「購島」後，中日關係急劇惡化。因此，當年5月在北京舉行第五次中日韓領導人會議後，此一機制就陷入停擺。直到2015年11月，第六次中日韓領導人會議才在韓國首爾舉行。

2018年5月，第七次中日韓領導人會議在日本東京舉行；2019年12月，第八次中日韓領導人會議在四川成都舉行。