中國清零3年功過 官媒與外媒工作者評價南轅北轍

中國棄守3年來的「動態清零」，官媒與外媒評價兩極。前環球時報總編輯胡錫進聲稱，西方媒體指中國防疫失敗「非常惡毒」；但外媒則質問，3年的努力和犧牲是為了什麼？

胡錫進今天發表文章宣稱，在中國放開防疫出現洶湧感染後，一些西方媒體正極力推動一種敘事：中國的3年抗疫白搞了，並以失敗告終。這種敘事有著「非常惡毒的目的」，是要「顛倒黑白，否定中國政府和人民三年來的各項努力」，且從根本上否定中國的國家治理。

他聲稱，中國2020和2021年「挽救了無數國民的生命」，且經濟成長率超過了幾乎所有西方國家，把很多國家「甩出去了好幾條街」；2022年則「過得極不平靜」，第1季後期疫情爆發，是「中國人和全世界不斷加深認識奧密克戎（Omicron）新變異株的過程」，中國的防控遭遇了更多困難。

胡錫進又說，自優化防疫20條推出後，中國拉開了大幅調整防疫政策的序幕，放開封控已是大勢所趨。但Omicron感染潮之衝擊猛烈是「超預期的」，很多人產生了「急轉彎」的感受。但中國選擇先封控、致死率下降後再解封的戰略脈絡非常清楚，這如同「保護生命的巨壩，至今巍然屹立，絕沒有被沖垮」。

他宣稱，這3年中國人口的死亡率肯定遠遠低於美歐發達國家，而經濟成長「大大高於它們」。如果沒有「黨和政府的統籌指揮」，中國社會的防疫「不知道要亂成什麼樣子」。同時，這也是整體上「人民至上並且成果顯著」，同時夾著一些問題和不足的3年，絕非西方媒體和國內某些人說的「從頭到尾都是錯的3年」。

相形之下，紐約時報23日刊登荷蘭「特洛日報」（Trouw）中國特派記者任美珞（Eva Rammeloo）的文章指出，在過去3年的大部分時間，中國與世界其他地方相比，外出吃飯、跳舞和工作時幾乎沒有感染風險，相對安全；但也害怕突然被嚴格封控、被轉運到巨型方艙，辦公樓和常去的商場隨時會因疑似病例被封控數天，這讓她出門時必須隨身攜帶行動電源和盥洗用具。

任美珞指出，為實現COVID-19「清零」目標忍受了這麼多焦慮，讓生活受到這麼多擾亂後，中國人還得面對病毒，只不過是「舊的恐懼被新的恐懼取代」了而已。除了口罩和消毒劑，現在還得去搶購止痛藥和感冒藥，為不斷增長的新冠病毒感染浪潮做準備。

她提到，也許COVID-19病毒這次會讓老天開眼，只導致少數人死亡。也許也會有不少人死於病毒。無論出現哪種情況，過去3年的努力和犧牲都是為了什麼呢？