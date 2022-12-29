中國疫情海嘯社會恐慌 官媒：安定民心需詳實數據

中國本月鬆綁防疫政策後染疫激增，民眾瘋搶藥品且醫療資源不堪負荷，引發社會恐慌，人民日報旗下微信公眾號「俠客島」今天呼籲各地用詳實數據回應各種疑慮，例如藥品庫存及感染情況。

中國嚴苛的「清零」防疫政策本月大轉向後，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快速傳播，疫情海嘯襲來。

北京朝陽醫院急診內科患者從以前每天約百餘人激增至450到550人，增幅達4至5倍；外媒則披露多地殯儀館工作量大增。

面對疫情急升後的各種現況，俠客島發文呼籲處理社會恐慌。

文章表示，近來民眾手機裡充斥著各類疫情訊息，有專家說的，有網友傳言的，還有自媒體上透著揭秘性質的各類所謂真相，似是而非、莫衷一是；但可以肯定的是，龐雜的訊息帶來了更多不確定性，加劇了社會恐慌。

文章說，但今天有兩則令人眼睛一亮的新聞，分別是浙江衢州衛健委和四川省疾控中心公布詳細的疫情調查數據，包括從10多萬的樣本調查中得到的當地感染率，咳嗽發燒等不同的臨床症狀發生率，老人孩童普遍的病癒週期，還有醫院床位使用情況、接診能力等等，這種求真務實的態度，值得肯定。

文章表示，在網路高度發達的當下，大量樣本採集不是問題，關鍵是相關部門有沒有這個想法和行動，為下一步的科學決策提供現實依據。

「對老百姓來說，目前除了藥品，重要的還有權威真實的訊息以及政府公開透明的應對態度，比如感染率多少、重症率多少、市場備藥情況、政府做了哪些準備等等，這些數據對於安定民心至關重要。」

俠客島表示，現在，病毒感染已經納入「乙類乙管」，怎麽管？網上瘋傳的各類消息給人感覺是中國已徹底放開，百姓自求多福，這當然不是事實。官方一直強調，「乙類乙管不是躺平，不是放開不管」。既然要管，還得管得科學精準，那就多用詳實數據說話，多求解決問題的實效。

有網友表示，作為一個官方帳號能這麼說，太難得了，不少網友也留言要求數據必須公開，以穩定人心，否則大家都是惶惶度日，感覺像被拋棄。