日公布陸航母「遼寧艦」在沖繩以東海域密集訓練艦載機起降
日本防衛省統合幕僚監部28日官網公布解放軍海軍航空母艦「遼寧艦」等艦艇的最新動向，指過去10天，艦載機起降約260架次。這是日方自12月18日以來第四次公布「遼寧艦」等艦艇的最新動向。
日本共同社報導，日本防衛省統合幕僚監部官網28日消息稱，中國海軍航空母艦「遼寧艦」繼續在太平洋上活動，23日至25日南下至美屬關島以西。17日至27日期間，艦載戰機和直升機起降共計約260架次。日本海上自衛隊的護衛艦實施了監視，航空自衛隊的戰機緊急升空應對。
日本防衛省還表示，「遼寧艦」於16日與其他艦艇一同穿過沖繩本島和宮古島之間進入太平洋，從沖繩以東移動到以南。航行到關島附近後，26日起北上。27日下午8點左右，「遼寧艦」與導彈驅逐艦和綜合補給艦等一同被確認出現在沖繩縣沖大東島以東約270公里處。
陸媒極目新聞報導，日本防衛省統合幕僚監部近來密切關注「遼寧艦」的動態。該部門官網分別於12月18日、21日、23日、28日發布對包括「遼寧艦」在內的解放軍海軍艦艇的監視報告。
對於日方長期跟蹤監視我海軍遠海行動，大陸國防部發言人吳謙此前表示：「不少中國網友將日方艦機稱為遼寧艦『御用攝影師』，我們認為，這個『攝影師』不要也罷。遼寧艦的訓練活動完全合情合理合法，無可指摘」。
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