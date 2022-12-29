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陸央視年度十大台海新聞 二十大、九合一選舉上榜

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
中共總書記習近平在中共二十大召開時，發表二十大報告。攝影／記者陳政錄
中共總書記習近平在中共二十大召開時，發表二十大報告。攝影／記者陳政錄

大陸中央廣播電視總台28日晚間發布「2022年台海十大新聞」，其中，中共二十大強調「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，和「堅決反對和遏制台獨」等內容，以及美國眾議長裴洛西訪台、台灣九合一選舉投票結果由藍營大勝均入選。

據大陸中央廣播電視總台發布的「2022年台海十大新聞」，第一是中共二十大召開，首次將「新時代黨（中共）解決台灣問題的總體方略」寫入中共的綱領性文件，中共黨章修正案明確增加「堅決反對和遏制台獨」等內容。

第二，大陸國家主席習近平在印尼峇里島，和美國總統拜登舉行的會晤，系統闡述台灣問題由來以及中方原則立場。

第三，第十四屆海峽論壇在廈門舉辦，中共中央總書記習近平給參加海峽青年論壇的台灣青年回信。

第四，大陸發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書；第五，「九二共識」30週年座談會在北京人民大會堂舉行。

第六，裴洛西訪台，大陸解放軍在台灣周邊六個海空域進行重要軍事演訓行動；第七，中共中央台辦發言人授權宣布，對列入清單的一批「台獨」頑固分子等人員實施制裁。

第八，台灣九合一選舉投票，22個縣市長中，中國國民黨獲14席，民進黨5席，民眾黨1席，無黨籍2席。

第九，在兩岸機構共同主辦的2022海峽兩岸年度漢字評選中，「思」字以最高票當選；第十，北京冬奧會為兩岸關係注入暖流和活力，台灣同胞透過各種方式參與。

中共二十大 九合一選舉 台獨

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