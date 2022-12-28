宋濤任國台辦主任 學者：或將再獲任命為政協副主席

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
圖為時任中聯部部長的宋濤，2018年11月29日在第三屆中非政黨理論研討會開幕式上致辭。中新社
圖為時任中聯部部長的宋濤，2018年11月29日在第三屆中非政黨理論研討會開幕式上致辭。中新社

大陸對台人事發生重要變動，由原先被視為退居二線的中聯部前部長宋濤接掌國台辦，學者解讀，宋濤很可能在明年政協換屆擔任副主席，由「副國級」出任「正部級」的缺，凸顯對台工作的重視。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，67歲的宋濤可能會循港澳辦主任夏寶龍模式，未來也兼任大陸全國政協副主席，如此「高階低配」，將表現對台政策的重視、有助於國台辦業務的協調，同時也能解套中共正部級官員65歲退休年齡的限制，但也凸顯出中共外交人才斷層。

張五岳分析，這可能是「非常時期非常作法」。未來中共對台工作力度跟做法也未必會再循以往的模式。例如當年港澳工作領導小組改組，主要是貫徹中共新的治港方針。宋濤接任國台辦主任後，大陸未來會不會端出更多具體的對台政策？他直言「百分之百確定」。

政大東亞所特聘教授王信賢則解讀，宋濤與中共對台一、二把手習近平、王滬寧關係好且互動多。宋在中聯部長任內，受習近平信任委派出訪多國，也與王滬寧有很多共事機會。

王信賢強調，宋濤此次接掌國台辦，很可能是「提升台辦作為統戰工作的重點」。至於為何又由外事系統人士接任，王信賢則認為這毫不意外，過去多位台辦主任都是如此，背後也受「台灣問題國際化」影響。

對於宋濤目前不具中共中央委員身分，王信賢的解讀是，他此番獲任「可能不是剛開始就設想好的」，他未來或將得到中委身分。

對於劉結一任內成果，張五岳坦言，大陸高層「應該不是高度肯定跟滿意」。王信賢則認為，在兩岸關係大環境不好之下，這屆台辦「兩面不討好」，對台稍微和緩，在大陸內部就被批評為「跪台辦」、台灣又不領情，「這是現在台辦的困境，宋濤來或許也想改變」。

中共 國台辦

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