吳政隆不再任江蘇省委書記 傳將接大陸國務院秘書長

大陸官媒新華社28日發布消息稱，中共中央日前決定，吳政隆不再擔任中共江蘇省委書記、常委、委員職務，另有任用。港媒星島日報指出，吳將是候任大陸國務院秘書長。

據公開資料顯示，吳政隆出生於1964年11月，江蘇南京人，是十八屆中央候補委員，十九屆、二十屆中央委員，仕途歷經機械工業部、國家發改委、重慶、山西、江蘇。

吳政隆曾擔任原機械電子工業部原部長、重慶市原市長包敘定的「大秘書」。2002年包敘定退休後，吳政隆出任重慶市萬州區區長。

2007年，現任大陸全國政協主席汪洋擔任重慶市委書記期間，吳政隆升任重慶市委常委，萬州區委書記，晉身副部級。

2007年以後，吳政隆在兩任重慶市委書記薄熙來、孫政才領導下工作，並曾在孫政才手下擔任過重慶市委秘書長，但他2014年離開重慶去山西擔任省委常委、太原市委書記。薄熙來、孫政才落馬後，吳政隆的仕途未受影響。

2017年，吳政隆從南京市委書記升任江蘇省長，去年10月接替婁勤儉升任中共江蘇省委書記。

星島日報報導，吳政隆將進京候任國務委員、國務院秘書長，成為候任大陸總理李強的「大管家」。李強擔任江蘇省委書記期間，吳政隆擔任江蘇省長。