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香港房價指數11月跌3.3％ 創近5年半新低

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
香港房價連跌6月，11月房價指數創近5年半新低。圖取自新華社。
香港房價連跌6月，11月房價指數創近5年半新低。圖取自新華社。

香港房價跌勢延續。據香港電台報導，香港差餉物業估價署公布，11月私人住宅售價指數報339.4，按月跌幅擴大至3.3%，按年跌幅擴大至近13.8%。今年首11個月亦跌13.8%。香港房價連跌6個月，創2017年7月以來最低。

數據顯示，11月中小型單位房價按月跌3.4%，連跌6個月；大型單位按月跌1.5%，連跌4個月，兩者跌幅都較10月擴大。如果從年增率看，中小型單位按年跌幅擴大至近14%，大型單位則略為收窄至逾8.9%。

另外，據香港差估署數據顯示，11月私人住宅租金指數報175.2，按月跌幅擴大至逾1.3%，連跌3個月，按年跌幅擴大至4.2%。今年首11個月累計跌4.1%。

不過，隨著中港逐漸放寬入境防疫措施，市場對於香港樓市信心開始恢復。根據香港美聯物業27日新公布的「美聯信心指數」為55.5點，較上周再升11.2%。不過，美聯的樓價指數卻較上周再跌0.46%，連跌28星期，創五年半新低。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，中港兩地防疫措施持續鬆綁，全面通關愈來愈近，業主信心持續增加，減價盤減少下，令信心指數上升；然而，目前信心指數仍低於平均值，而買家入市仍然審慎。

香港 指數

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