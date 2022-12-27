邱太三：盼台灣成港人最喜歡、最方便移居地點

近年港人移居台灣數量逐年增加，陸委會主委邱太三表示，在檢視相關法令措施與機制，「希望台灣能成為香港朋友最喜歡、最方便的移居地點」。

邱太三27日下午赴台灣博物館南門館出席台港經濟文化合作策進會舉辦之「港覺好台—走向秘境的路 IG圖文競賽」頒獎典禮。他在致詞時提到，近年來香港情勢變化確實非常大，移居各國、海外香港人增加不少，跟香港在語言、文化、地理位置最相近的台灣，也成為香港移居熱門地方。

他表示，根據內政部統計，2019年到2021年，來台許可居留、定居人數逐年增加。而港人到台灣來，一定會有在生活適應或者心理感受上，遭遇很多困難或者問題，需要了解台灣相關法令機制。

邱太三表示，陸委會港蒙處兩年來已經舉辦超過100場研討會、交流會或座談會，也與很多地方政府合辦活動，讓在台灣的香港朋友很快融入台灣社會，「成為台灣家庭重要一分子」。而政府對港人來台相關措施，比如國發會有人才專案，針對香港年輕人才赴台有特殊機制。邱太三並透露，「我們都在檢視各項措施跟機制，希望台灣能成為香港朋友最喜歡、最方便的移居地點」。

另外，策進會董事長邱垂正則在致詞時指出，這項活動去年由陸委會交到策進會舉辦，一年比一年辦得更有特色，明年還會再辦。

據了解，第二屆「港覺好台—走向秘境的路 IG圖文競賽」共有超過200件參賽者，而一共有30件作品入圍，首獎獎金達新台幣3萬元。