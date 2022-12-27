快訊

拍板義務役延長為一年 蔡總統：無比困難的決定 但無可迴避

老公逆風力挺宋逸民不挺她 小甜甜發聲了：有些遺憾

直播／義務役延長為一年 蔡總統下午3時30分親上火線接受提問

日本要求陸客抵日落地檢 陽性需隔離七日

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
日本首相岸田文雄27日宣布，自本周五（12月30日）起，對從中國大陸赴日及過去七天內去過中國大陸的所有人員將實施入境時核酸檢測，新冠病毒檢測呈陽性的人員原則上隔離七天。（新華社）
日本首相岸田文雄27日宣布，自本周五（12月30日）起，對從中國大陸赴日及過去七天內去過中國大陸的所有人員將實施入境時核酸檢測，新冠病毒檢測呈陽性的人員原則上隔離七天。（新華社）

大陸宣布明年1月8日起取消入境隔離，由大陸前往海外的機票搜索量大升。不過日本首相岸田文雄27日宣布，自本周五（12月30日）起，對從中國大陸赴日及過去七天內去過中國大陸的所有人員將實施入境時核酸檢測，新冠病毒檢測呈陽性的人員原則上隔離七天。

岸田文雄還提到，日本政府將限制航空公司增加飛往中國大陸航班的請求。實際上，日本今年10月對遊客重新開放邊境，前提是遊客在出發前出示疫苗接種證明或新冠檢測呈陰性。

不只是日本，印度宣布，來自大陸、香港等地的國際旅客前往印度時，須攜帶核酸檢測報告，在抵達印度時被發現有症狀或檢測呈陽性的人將被隔離。

從12月24日起，印度將在每個國際航班上抽取2％的旅客進行隨機核酸檢測。南韓亦將中國大陸列入「檢疫查驗的重點國家」名單。

另外，義大利米蘭馬爾彭薩機場將對所有來自中國大陸的旅客（不分國籍）進行入境新冠核酸檢測。有關政策暫時執行至2023年1月30日，到期後將重新評估是否延續。

印度 日本

延伸閱讀

日防陸疫情入侵！30日起限制中港澳班機只能在4機場起降

中國疫情延燒 日本擬要求入境須快篩陰性

尷尬了我的國！日本公布安保3文書 讓這國進退兩難

接見大橋光夫 蔡總統：台日友好共創新局

相關新聞

被遺忘的報導：從八孩鐵鍊女到唐山打人案，中國被害女性「全消失」

「大事化小，小事化沒。一個民族的羞辱。」過去一年來，中國發生多起震驚社會的女性被害事件，包括徐州生下八名子女、被栓狗鍊的「鐵鍊女」，在河北唐山被地方惡霸痛毆住院的「唐山打人案」，上海金科路女子當街被人割喉殺害...諸多事件接連引爆社群憤怒，炸開的輿論壓力雖然讓中國官方不得不迅速處理、試圖緩和民意，但類似的事件仍在中國時有所聞，到下半年還有女性抖音網紅在公廁遇襲，被痛毆重傷險死的案件。而最讓人感到無力的是，整年下來的重大事件，最終被害女性「全消失」——不確定下落為何、不確定健康狀況，或不曉得後續發展、或被迫與網路社群隔絕無法發聲，民間與媒體無法追蹤之下，成為被消失的一群。

大陸河砂禁輸台 原30萬公噸配額明年轉移給香港

港媒報導，兩岸關係緊張，大陸禁止河砂等多類建築材料輸台，有關配額有望轉移給香港，紓緩一直緊張的建築物料供應鏈，以應付香港...

陸委會：暫未擴大抖音禁令

抖音禁令是否從公部門擴大至民間使用範圍，目前受到矚目，陸委會主委邱太三強調，目前研擬的方式不是透過修法進行，而是先召集各...

索羅門群島駐北京大使逝世 陸外交部深表哀悼：協助做好善後事宜

在12月26日舉行的大陸外交部例行記者會上，有記者提問稱，所羅門（台灣譯索羅門）群島外交和對外貿易部25號日公告稱，所國...

大陸用「美人計」對南韓滲透？ 大陸使館：故意炒作抹黑

中國大陸駐南韓大使館時隔三天再針對南韓媒體涉華報導發文，批評這些南韓媒體不顧事實真相，捕風捉影、借題發揮，故意炒作抹黑中...

大陸知名學術網站「知網」被控壟斷 遭處罰新台幣3億8千萬元

大陸知名學術型網站「知網」被指違反「反壟斷法」，今天被大陸市場監管總局處罰8760萬元人民幣（約3億8千5百萬台幣），並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。