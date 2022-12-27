日本要求陸客抵日落地檢 陽性需隔離七日

大陸宣布明年1月8日起取消入境隔離，由大陸前往海外的機票搜索量大升。不過日本首相岸田文雄27日宣布，自本周五（12月30日）起，對從中國大陸赴日及過去七天內去過中國大陸的所有人員將實施入境時核酸檢測，新冠病毒檢測呈陽性的人員原則上隔離七天。

岸田文雄還提到，日本政府將限制航空公司增加飛往中國大陸航班的請求。實際上，日本今年10月對遊客重新開放邊境，前提是遊客在出發前出示疫苗接種證明或新冠檢測呈陰性。

不只是日本，印度宣布，來自大陸、香港等地的國際旅客前往印度時，須攜帶核酸檢測報告，在抵達印度時被發現有症狀或檢測呈陽性的人將被隔離。

從12月24日起，印度將在每個國際航班上抽取2％的旅客進行隨機核酸檢測。南韓亦將中國大陸列入「檢疫查驗的重點國家」名單。

另外，義大利米蘭馬爾彭薩機場將對所有來自中國大陸的旅客（不分國籍）進行入境新冠核酸檢測。有關政策暫時執行至2023年1月30日，到期後將重新評估是否延續。