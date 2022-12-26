陸委會：暫未擴大抖音禁令

抖音禁令是否從公部門擴大至民間使用範圍，目前受到矚目，陸委會主委邱太三強調，目前研擬的方式不是透過修法進行，而是先召集各主管機關檢視既有相關措施，未來若要做政策評估，陸委會再進行統合。

邱太三昨（26）日在立法院內政委員會備詢時，面對鄭麗文、李貴敏等立委詢問抖音禁令是否擴大時，表示行政院有請陸委會召集相關機關研究，至於是否修「國安法」或者「反滲透法」，邱太三則強調「沒有」。他指出，目前只是現有機制底下，各部會、各主管機關先檢視自己規範做決定，因為主要涉及三面向，第一是資安，第二是網管、第三是假訊息。

對於相關政策內容，邱太三表示，應該要去向行政院羅秉成政委確認，陸委會只是邀集各機關在沒有修法前題下先檢視既有行政措施跟法規，這是羅秉成的指示，「相關議題要請教他比較清楚，我們是統合，最後若有要做政策評估我們再統合」。

而邱太三也澄清說，抖音並不是因為跟選舉有關連，而是根據「兩岸人民關係條例」規定，大陸網路平台不能在台灣設立，台中這家改了名字叫「字節跳動」，「有人就要我們去做相關了解，報給院裡面」。邱太三強調，沒有經過許可不能在台灣設立公司，「現實上確實設立，而且有做一些別部會（主管業務）的東西」。

那是否只要是大陸或者陸資平台都要研究禁止？小紅書要不要禁？邱太三則重申，大陸網路平台不能在台灣做服務，「如果有服務，陸委會要針對這個做處理」。